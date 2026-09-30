الجلطة الدماغية لا تعرف العمر.. حالات سجلت لدى أطفال بعمر 6 سنوات

خبرني - حذر الدكتور مكسيم سوتورمين أخصائي طب الاعصاب من أن الجلطة الدماغية يمكن أن تصيب ليس فقط البالغين، بل وحتى الأطفال. فقد سبق أن سجلت إصابة أطفال أعمارهم 6-9 سنوات بالجلطة الدماغية.

ووفقا له، قد تحدث الجلطة الدماغية لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20-25 عاما كمضاعفات لأمراض الغدد الصماء، أو تكون مرتبطة بأمراض وراثية أو بتناول أدوية معينة.

ولتقليل هذا الخطر، يوصي الطبيب باتباع مبادئ حمية البحر الأبيض المتوسط، والحد من تناول الأطعمة المقلية والحارة، والامتناع عن تناول الكحول، وتجنب الإفراط في الطعام، والاعتماد على وجبات صغيرة.

وبالإضافة إلى ذلك، يوصي بالحفاظ على الوظائف الإدراكية من خلال تدريب الذاكرة، وتعلم اللغات الأجنبية، وحل الكلمات المتقاطعة، وقراءة كتب العلوم المبسطة، والمشاركة في المسابقات.

ويحث الطبيب على إيلاء اهتمام خاص للفحوصات الطبية الدورية، التي تساعد على تحديد عوامل الخطر وتقييم حالة المريض في الوقت المناسب، بما في ذلك إجراء تحاليل الدم، وقياس مستوى الهيموغلوبين، وتحليل مستويات الدهون، وتخطيط كهربية القلب، وتصوير الأوعية الدموية في الرقبة بالموجات فوق الصوتية.

ومن جانبه، يشير الأكاديمي سيرغي بويتسوف، أخصائي أمراض القلب، إلى أن اضطراب النطق، وضعف أو فقدان القدرة على تحريك الذراعين والساقين، وتشوه الوجه، تعد من العلامات الرئيسية للجلطة الدماغية.

ويوصي باستشارة طبيب قلب عند حدوث ضيق في التنفس أثناء ممارسة النشاط البدني المعتاد، أو ظهور تورم في الساقين، أو ارتفاع ضغط الدم.