كان بيننا اتفاق.. مدرب البرتغال يكشف موقف رونالدو من مباراة الدنمارك

خبرني - كشف جورجي جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، موقف كريستيانو رونالدو من المشاركة أمام الدنمارك، في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

جاء ذلك بعدما أثار عدم مشاركة رونالدو أمام النرويج في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، ثم غيابه عن التدريبات الجماعية للمنتخب، حالة من الجدل خلال الأيام الماضية.

وكان رونالدو بقي على مقاعد البدلاء طوال مواجهة النرويج التي انتهت بفوز البرتغال 2-1، رغم أن جيسوس كان قد خطط لإشراكه خلال الشوط الثاني، قبل أن يقرر الإبقاء عليه خارج الملعب بسبب سير المباراة واستمرار تألق جونكالو راموس.

أوضح جيسوس أن هناك خطة متفقا عليها مع رونالدو بشأن إدارة مشاركاته خلال فترة التوقف الدولي، مشيرا إلى أن الأمر لم يكن اتفاقا بالمعنى الحرفي، وإنما خطة عمل وضعها الجهاز الفني بالتنسيق مع اللاعب.

وقال جيسوس، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن رونالدو كان يعلم أنه لن يشارك أمام النرويج والدنمارك وفق الخطة الموضوعة في البداية، على غرار ما حدث مع برونو فرنانديز، موضحا أن قراراته تستند إلى معرفته بالحالة البدنية للاعبين وطريقة التعامل معهم عند خوض مباريات متقاربة.

وأضاف أن خبرته مع رونالدو خلال العام الأخير جعلته يعرف جيدا كيفية التعامل مع حالته البدنية، مشيرا إلى أن اللاعب في فترات ضغط المباريات لا يشارك عادة في كل مواجهة، كما أنه لا يتدرب في اليوم الأول أو الثاني بعد المباراة.

وواصل: "لكنني لا أدخل المباراة واضعا في ذهني أنني سأستبدل اللاعب عند الدقيقة الستين، فهذه ليست طريقتي في العمل، بل مجريات المباراة هي التي تفرض عليّ ما يجب فعله".

وأردف: "ظننت أنني قد أحتاج إليه في الدقائق الأخيرة، لكن سير المباراة كان مختلفا، ولذلك لم أشركه، هذه هي القصة الحقيقية، لا توجد أي مشكلة، لا تحاولوا اختلاق جدل حيث لا يوجد أي جدل، لقد كان قرارا فنيا مبنيا على خطة وضعتها مسبقا".

وأوضح المدرب البرتغالي أن رونالدو لم يرفض أي قرار فني، مستشهدا بتصريحات سابقة لقائد المنتخب قال فيها إنه سيلعب عندما يُطلب منه اللعب، وسيجلس على مقاعد البدلاء عندما يكون هذا هو القرار.

وأتم: "المكانة شيء، والقواعد التي تنطبق على الجميع بالتساوي شيء آخر، ونظرا لمسيرة اللاعبين المهنية فإنني أتوخى الحذر عند اتخاذ القرارات قبل بدء المباراة، أما بمجرد انطلاق اللعب فيتعين على المدرب اتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة الفريق، مع مراعاة احترام اللاعبين في الوقت ذاته".

وأثار عدم مشاركة رونالدو أمام النرويج حالة من الجدل، خاصة أنه لم يشارك في أي دقيقة رغم دخوله في عمليات الإحماء خلال المباراة، قبل أن يتوجه مباشرة إلى غرفة الملابس عقب صافرة النهاية دون المشاركة في تحية الجماهير مع زملائه.

وزادت التكهنات بعدما لم يشارك رونالدو في التدريب الجماعي للبرتغال استعدادا لمواجهة الدنمارك، لكنه خضع لتدريب فردي في مقر إقامة المنتخب، في ظل تأكيدات بأن غيابه عن المران الجماعي لم يكن بسبب إصابة.