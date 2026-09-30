المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة يرحب بالدكتور نزار حداد مديراً عاماً جديداً

خبرني - يرحب المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) بالدكتور نزار حداد مديراً عاماً للمركز، اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.

يتولى الدكتور حداد قيادة إيكاردا في وقت تواجه فيه المناطق الجافة تحديات متزايدة، من تغير المناخ وشح المياه وتدهور الأراضي إلى فقدان التنوع البيولوجي وانعدام الأمن الغذائي. وفي المقابل، تتيح التطورات في العلوم والتقنيات الزراعية والرقمية فرصاً جديدة لتعزيز قدرة النظم الزراعية والغذائية في هذه المناطق على الصمود والاستدامة.

يتمتع الدكتور حداد بخبرة تتجاوز 25 عاماً في مجال البحوث الزراعية والأمن الغذائي والتنمية المستدامة، اكتسبها من خلال مسيرة مهنية شملت منظمات دولية، وأنظمة البحوث الزراعية الوطنية، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص. وتركز عمله على تحويل المعرفة العلمية إلى حلول عملية تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية، وربط البحث العلمي بالسياسات لتحقيق أثر واسع النطاق.

شغل الدكتور حداد مؤخراً منصب ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في المملكة العربية السعودية ومدير برنامج التعاون الفني بها، حيث قاد أحد أكبر البرامج القطرية للمنظمة لدعم جهود تحول النظم الزراعية والغذائية، وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ، والإدارة المستدامة للموارد، والتنمية الريفية.

كما شغل سابقاً منصب مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث قاد عملية تحول مؤسسي ركزت على تعزيز التميز العلمي والشراكات الاستراتيجية وتحسين تعبئة الموارد، وتعزيز مكانة المركز على المستويين الوطني والدولي. وخلال فترة توليه المنصب، أشرف على توسعة بنك البذور الوطني الأردني وإنشاء أول حاضنة للابتكار الزراعي في المملكة.

وتشمل خبرته أيضاً مناصب قيادية في شركة فريش ديل مونتي بروديوس، حيث ساهم في مبادرات الابتكار والاستدامة والاقتصاد الدائري عبر سلاسل القيمة الزراعية والغذائية العالمية.

وقد ألّف وشارك في تأليف أكثر من 150 منشوراً علمياً وكتاباً ومساهمة فنية تناولت مجالات من بينها الزراعة في المناطق الجافة، والتنوع البيولوجي، والموارد الوراثية، والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، والملقحات، وإدارة المياه، والنظم الزراعية والغذائية المستدامة.

وعلى مدى مسيرته المهنية، عمل الدكتور حداد على نطاق واسع مع الحكومات، وأنظمة البحوث الزراعية الوطنية، والمنظمات الدولية، والجهات المانحة، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص. ويستند نهجه إلى قناعة بأن تحقيق أثر مستدام يتطلب الجمع بين التميز العلمي، والمؤسسات القوية، والشراكات الاستراتيجية، والتركيز الواضح على تحسين سبل العيش.

وعلى مدى خمسة عقود، عملت إيكاردا — المركز الوحيد التابع لمجموعة CGIAR الذي يتخذ من منطقة غرب ووسط آسيا وشمال أفريقيا مقراً له — مع أنظمة البحوث الوطنية والحكومات والمنظمات الإنمائية والجامعات والمزارعين وشركاء آخرين لتطوير حلول قائمة على العلم وتوسيع نطاق تطبيقها بما يتناسب مع واقع الزراعة في المناطق الجافة.

وانطلاقاً من هذا الإرث، سيقود الدكتور حداد إيكاردا في مرحلتها المقبلة، من خلال مواصلة تنفيذ استراتيجية إيكاردا للبحوث والابتكار 2030، وتعزيز التميز العلمي للمركز، وتوسيع شراكاته الاستراتيجية، وترجمة البحوث إلى أثر ملموس للمجتمعات في المناطق الجافة حول العالم.

وسيمارس الدكتور حداد مهامه مديراً عاماً من القاهرة، مصر، وفقاً للترتيبات التشغيلية الحالية للمركز.

»أُعرب عن خالص تقديري لثقة مجلس الأمناء بي، وللثقة التي منحني إياها لقيادة إيكاردا. كما أود أن أشيد بالجهود الكبيرة والإسهامات القيّمة التي قدمها المهندس علي أبو سبع خلال فترة قيادته لإيكاردا. ويشرفني الانضمام إلى المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR)، وأتطلع إلى العمل مع أسرة إيكاردا وشركائها في منظومة البحوث الزراعية الدولية، ومع الحكومات والمؤسسات الوطنية والدولية والجهات المانحة، للبناء على ما تحقق من إنجازات وتعزيز إسهام المركز في مواجهة تحديات الأمن الغذائي ودعم قدرة المجتمعات في المناطق الجافة.«

ورحب الدكتور طارق الضابط، رئيس مجلس أمناء إيكاردا، بتعيين الدكتور حداد، مشيراً إلى خبرته العلمية الواسعة وتجربته الدولية وسجله في القيادة والتطوير المؤسسي.

»يثق المجلس بأن الدكتور حداد سيبني على الأسس الراسخة التي أسستها إيكاردا، وسيقود المركز برؤية ونزاهة وطموح في مرحلته المقبلة. ونتطلع إلى العمل معه ومع شركاء إيكاردا حول العالم لتعزيز التزامنا المشترك بمناطق جافة أكثر قدرة على الصمود وسبل عيش أفضل.«

هذا ويخلف الدكتور حداد المهندس علي أبو سبع، الذي يختتم قيادته التي استمرت عشر سنوات مديراً عاماً لإيكاردا في 30 سبتمبر 2026. وتثمّن إيكاردا قيادة المهندس أبو سبع والتزامه، وإسهاماته في تعزيز الأسس العلمية والمؤسسية للمركز، وشراكاته، وقاعدة موارده، ومكانته ضمن مجموعة CGIAR ومجتمع البحوث الزراعية الدولي.