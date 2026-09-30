«منع العريس من حفلات النساء» يفجر جدلا بسورية

خبرني - أثارت قرارات محلية في ريف دمشق جدلا واسعا، بعدما نصت على منع العريس من دخول صالات حفلات النساء خلال مراسم الزفاف، مع الإشارة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وبدأت القصة في مدينة دوما، حيث أصدر المكتب التنفيذي لمجلس المدينة قرارا خلال سبتمبر 2026 يقضي بمنع دخول العريس إلى حفلات النساء في صالات الأفراح داخل المدينة، مع التلويح بإجراءات قانونية بحق من يخالف القرار.

ولم يوضح القرار طبيعة هذه الإجراءات أو العقوبات المترتبة على المخالفة، كما أثار تساؤلات حول الأساس القانوني لتنظيم هذه التفاصيل المتعلقة بحفلات الزواج.

ولم يقتصر الأمر على دوما، إذ صدر قرار مماثل في بلدة سرغايا بريف دمشق، نص أيضا على منع دخول العريس إلى صالات حفلات النساء، مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وأشعلت القرارات نقاشا على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أن دخول العريس إلى قاعة النساء خلال حفلات الزفاف يعد من العادات المتبعة لدى بعض العائلات والمناطق، بينما تفضل عائلات أخرى إقامة الاحتفالات بصورة منفصلة.

وتداول مستخدمون تساؤلات بشأن ما إذا كانت هذه القرارات تقتصر على الصالات الواقعة ضمن نطاق المجالس المحلية التي أصدرتها، أم أنها تمثل توجها أوسع.

وبحسب ما نشرته منصات تحقق سورية، لا توجد حتى الآن معلومات موثقة تشير إلى صدور قرار عام يشمل جميع صالات الأفراح في سورية، فيما لم تتضح بصورة كاملة تفاصيل الإجراءات القانونية التي يمكن أن تطبق على المخالفين.