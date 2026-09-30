خبرني - وصل ركاب رحلة "فلاي دبي" التي حُوّل مسارها إلى السعودية إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، مساء الأربعاء، حيث التقاهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد ساعات من حادثة داخل قمرة القيادة قال نتنياهو إن أحد الطيارين خلالها طعن زميله وحاول إسقاط الطائرة.

وأظهرت صور لتلفزيون وكالة فرانس برس طائرة أخرى تابعة لفلاي دبي تقل الركاب وهي تهبط في مطار تل أبيب، بعد ساعات من تحويل مسار رحلتهم الأصلية إلى مدينة تبوك السعودية.

وقال متحدث باسم نتنياهو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي التقى الركاب في المطار عقب وصولهم.

وكانت بي بي سي في مطار بن غوريون قبيل وصول الرحلة، حيث بدأ مزيد من أفراد عائلات الركاب بالتوافد إلى "مبنى الركاب رقم 1"، مع تأكيد مغادرة الطائرة من السعودية.

ورصدت بي بي سي حالة القلق التي سادت خلال الساعات السابقة بدأت تتراجع بعد نحو تسع ساعات من الانتظار، فيما تمركزت عدة سيارات إسعاف في المكان كإجراء احترازي وتجمع نحو عشرين طاقماً إعلامياً إسرائيلياً ودولياً.

نتنياهو: أحد الطيارين حاول إسقاط الطائرة

قال نتنياهو في رسالة مصورة إن أحد الطيارين طعن الطيار الآخر أثناء الرحلة، وبينما كانت الطائرة تقترب من إسرائيل، وحاول على ما يبدو إسقاطها بمن فيها.

وأضاف أنه تحدث إلى راكب إسرائيلي دخل قمرة القيادة عندما بدأت الطائرة بالهبوط واشتبك مع الطيار الذي قال إنه كان يحاول إسقاطها.

كما أشاد نتنياهو بالركاب الذين تدخلوا، قائلاً إنهم منعوا وقوع كارثة كبيرة.

وقال إن الطيار الذي يُشتبه في أنه طعن زميله "يخضع للاستجواب لدى السلطات السعودية"، مضيفاً أنه أصدر تعليمات للأجهزة الأمنية بالاستعداد لاحتمال وجود تهديدات أخرى.

وقال متحدث باسم مكتبه إن نتنياهو أمر أيضاً بتشديد الإجراءات الأمنية على شركات الطيران الإسرائيلية وغير الإسرائيلية في أعقاب الحادث.

ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الحادث بأنه محاولة لتنفيذ هجوم "إرهابي جهادي"، لكنه لم يحدد مصدر معلوماته بشأن الدافع.



هبوط اضطراري في تبوك

وقالت الشركة المشغلة لمطار تبوك إن الرحلة حُوّلت إلى المدينة عند الساعة 9:45 صباحاً بالتوقيت المحلي، 06:45 بتوقيت غرينتش، وإن قائد الطائرة ومساعده عُثر عليهما مصابين ونقلا إلى المستشفى.

وقالت فلاي دبي إن جميع الركاب بخير، مضيفة أن أسباب المشادة التي وقعت على متن الرحلة لا تزال غير معروفة.

وبحسب تقارير إعلامية، كان 166 من أصل 174 راكباً على متن الطائرة إسرائيليين.

وقالت الشركة لاحقاً إن طاقماً آخر تابعاً لفلاي دبي كان على متن الرحلة أثناء أداء مهامه، وتولى تحويل مسار الطائرة والهبوط بها بسلام.

وقال مراسل لوكالة فرانس برس في تبوك إنه شاهد انتشاراً أمنياً كثيفاً قرب المطار، مع وجود عدة مركبات للشرطة وسيارة إسعاف أمام مبنى الركاب.

الطائرة فقدت 17 ألف قدم خلال دقيقة

قال ركاب إن صراعاً وقع للسيطرة على الطائرة بعدما هبطت بصورة مفاجئة.

ووفق بيانات موقع فلايت رادار 24، فقدت الطائرة نحو 17 ألف قدم من ارتفاعها خلال نحو دقيقة واحدة.

ووصف راكب إيطالي الهبوط المفاجئ بأنه أشبه بمطبات جوية شديدة رغم عدم وجود مطبات، وشبهه بركوب الأفعوانية.

وقال إنه لم تسد حالة من الهلع بين الركاب رغم اندلاع عراك قرب قمرة القيادة، مضيفاً أن ركاباً في مقدمة الطائرة تمكنوا من السيطرة على الوضع.

وقالت إحدى راكبات الطائرة كانت خارجة عن السيطرة تقريباً بعدما حاول أحد الطيارين طعن الآخر أثناء تحليقها فوق الأردن.

وأضافت أن مساعد الطيار حاول قتل قائد الطائرة وإسقاطها، وفق روايتها للصحفيين.

وقالت إن عدداً من الأشخاص تمكنوا من السيطرة على مساعد الطيار وتحييده، بينما قدم طبيب على متن الطائرة الإسعافات الأولية.

وأضافت أنه لم تقع إصابات أخرى باستثناء إصابة الطيار، وأن الخوف الأكبر كان من تحطم الطائرة.

مخاوف من اختطاف

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" والقناة 12 بأن الجيش الإسرائيلي دفع بمقاتلات إلى الجو بعد مخاوف من احتمال تعرض الطائرة لعملية اختطاف.

وفي مقطع فيديو من داخل الطائرة أعاد مستخدمون إسرائيليون نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر راكب والدماء تسيل من جرح في رأسه وهو يطلب المساعدة ويقول إن الطائرة تهبط في السعودية.

وقال الرجل إن ركاباً تمكنوا من إخضاع من وصفهم بالإرهابيين وإن الطائرة كانت تستعد للهبوط.

وأظهرت صور أرسلها أحد الركاب إلى وكالة فرانس برس مسافرين، بينهم أطفال، في صالة بمطار تبوك، بينما ظهر رجل يرتدي قميصاً أبيض وسروال جينز ملطخين بالدماء.



وقال المدعي العام الأمريكي تود بلانش، الأربعاء، إن الولايات المتحدة "تنسق بشكل وثيق جداً مع نظرائها في الخارج"، بما في ذلك إسرائيل، بشأن رحلة فلاي دبي التي جرى تحويل مسارها.

وفي مطار بن غوريون، قال بعض الإسرائيليين الذين كانوا يستعدون للسفر على رحلات فلاي دبي من تل أبيب إلى دبي، لبي بي سي، إنهم شعروا بالقلق في البداية بعد سماع التقارير عن الحادث، لكنهم قرروا عدم إلغاء خططهم ومواصلة رحلاتهم كما هو مقرر.