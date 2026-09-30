جينيفر لورانس تخوض عالم الخيال العلمي في فيلم The Flood

خبرني - تخوض النجمة الأمريكية جينيفر لورانس تجربة مختلفة على الشاشة الكبيرة، بعدما تعاقدت على بطولة فيلم الخيال العلمي الجديد «The Flood»، الذي يجمعها بالمخرج زاك كريغر في تعاون سينمائي جديد.

وتقدم لورانس بطولة الفيلم الذي تطوره شركة New Line Cinema، بالتعاون مع Warner Bros. وAmblin Entertainment وVertigo Entertainment، فيما يتولى زاك كريغر كتابة الفيلم وإخراجه وإنتاجه.

ومن المقرر أن يصل «The Flood» إلى دور العرض السينمائية في 11 أغسطس 2028، ليضيف مشروعا جديدا إلى جدول أعمال جينيفر لورانس خلال السنوات المقبلة.

ويشكل الفيلم انتقالا جديدا لكريغر، الذي عرف بأعمال تنتمي إلى أجواء الرعب والإثارة، وعلى رأسها «Barbarian» و«Weapons»، قبل أن يتجه إلى الخيال العلمي من خلال «The Flood».

وأبدى كريغر حماسه للتعاون مع جينيفر لورانس، مشيدا بموهبتها وقدرتها على تقديم الشخصيات، مؤكدا أن وجودها في الفيلم يمثل إضافة مهمة للمشروع.

ويأتي الإعلان عن الفيلم الجديد بالتزامن مع جدول مزدحم لجينيفر لورانس، التي تستعد للعودة إلى واحدة من أشهر شخصياتها، كاتنيس إيفردين، من خلال فيلم «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping»، المقرر طرحه في نوفمبر المقبل.

كما ترتبط لورانس بفيلم الإثارة «What Happens at Night» للمخرج مارتن سكورسيزي، إلى جانب تطوير مشروع سينمائي جديد يجمعها بإيما ستون ويتناول شخصية «الآنسة بيغي».

وتواصل جينيفر لورانس بذلك توسيع خياراتها السينمائية، مع انتقالها بين أنواع مختلفة من الأفلام، بينما يمثل «The Flood» تجربة جديدة لها في عالم الخيال العلمي