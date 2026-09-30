انخفاض ملموس على الحرارة في الأردن.. والملابس الدافئة تعود للمشهد

خبرني - تتاثر المملكة خلال الايام المقبلة بكتلة هوائية خريفية تدفع درجات الحرارة الى مزيد من الانخفاض، لتصبح اقل من معدلاتها الاعتيادية بنحو 4 الى 5 درجات مئوية، وسط اجواء خريفية تميل الى البرودة خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتسود نهارا اجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة، مع تسجيل درجات حرارة في منتصف العشرينيات المئوية فوق المرتفعات الجبلية، بينما تكون الاجواء حارة نسبيا في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة.

اجواء باردة ليلا وملابس اكثر دفئا

وخلال ساعات الليل، تميل الاجواء الى البرودة النسبية، وتكون اكثر برودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ما يستدعي ارتداء ملابس اكثر دفئا، خصوصا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

كما تظهر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات من الامطار في بعض المناطق.

امطار محتملة في شمال المملكة

وتشير الحالة الجوية المتوقعة الى احتمال هطول زخات من الامطار، ولا سيما في اجزاء من شمال المملكة، بالتزامن مع استمرار تاثير الكتلة الهوائية الخريفية خلال الايام المقبلة.

ومن المتوقع ان تبقى الاجواء خريفية مع استمرار انخفاض درجات الحرارة مقارنة بمعدلاتها المعتادة لهذه الفترة.