خلاف على صيانة مركبة ينتهي بحبس مهندس اردني .. والسبب رسائل واتساب

خبرني - قضت محكمة صلح جزاء غرب عمان بإدانة مشتكى عليه بجرمي إرسال بيانات تتضمن عبارات ذم وقدح وتحقير عبر الشبكة المعلوماتية، والتحقير، والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم، بعد ثبوت توجيهه عبارات مسيئة لمشتك وجها لوجه، ثم إرسال رسائل عبر تطبيق واتساب.

وبحسب القرار، تعود تفاصيل القضية إلى خلاف نشأ بين المشتكي والمشتكى عليه على خلفية تأخر الأخير في إجراء صيانة لمركبة كان المشتكي قد تركها لديه في الكراج.

وبين القرار أن المشتكي حضر إلى الكراج لاستلام مركبته، ليقول له المشتكى عليه، بحسب ما ثبت للمحكمة: "انشالله مثل ما ربنا قطع رجلك اليمين يقطع رجلك الشمال".

وبعد مغادرة المشتكي المكان، أرسل له المشتكى عليه رسائل عبر تطبيق واتساب تضمنت عبارات وادعية موجهة ضده، من بينها اتهامه بأكل الحقوق، ووضع يده على القرآن الكريم والحلف يمين كذب، إلى جانب عبارات تتعلق بمن ساعده ومن شد على يده، وفقا لما ورد في القرار.

واعتبرت المحكمة أن الرسائل المرسلة عبر واتساب تضمنت عبارات تحقير، وأن الأفعال ثابتة من خلال ملف التحقيق ونسخة الرسائل وشهادة المشتكي.

ووفق تفاصيل الحكم، أدانت المحكمة المشتكى عليه عن جرم إرسال بيانات تنطوي على عبارات ذم وقدح وتحقير من خلال الشبكة المعلوماتية، وحكمت عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم، كما أدانته بجرم التحقير وحكمت عليه بالحبس أسبوعين والرسوم.

وبتطبيق أحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد، وهي الحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم.

واعتبرت المحكمة أن العبارة التي وجهها المشتكى عليه للمشتكي بشأن قطع رجله تشكل جرم التحقير، لكونها جاءت مهينة وفقا للعرف السائد، ورأت أنها تضمنت تقليلا من مكانته الاجتماعية وإلحاقا به صفة تتعلق بكونه من ذوي الإعاقة.