من شمال الضفة.. سموتريتش يدعو لإسقاط السلطة وإلغاء أوسلو وفرض السيادة الإسرائيلية

خبرني - دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو وإسقاط السلطة الفلسطينية في رام الله وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، خلال مشاركته، اليوم، في مسيرة استيطانية بشمال الضفة، معتبرًا أن التوسع الاستيطاني هناك يشكّل «حزامًا أمنيًا للعفولة وكفار سابا».

وجاءت تصريحات سموتريتش مع وصول آلاف العائلات الإسرائيلية إلى المنطقة خلال عطلة العيد، ضمن زيارات للمزارع والبؤر الاستيطانية والمستوطنات الجديدة. وبحسب تقديرات حزب «الصهيونية الدينية»، تجاوز عدد زوار المزارع خلال أيام العطلة 50 ألفًا.

وقال سموتريتش إن المشاركين يأتون لمشاهدة ما وصفه بـ«ثورة الاستيطان في شمال الضفة»، مشيرًا إلى مسيرهم من «غانيم» إلى «كاديم»، وتوجههم إلى «حومش» و«سانور».

وأضاف أن هذه الخطوات يجب أن تتواصل، داعيًا إلى جمع الأسلحة في المنطقة وإلغاء اتفاقيات أوسلو وإسقاط السلطة الفلسطينية وفرض السيادة الإسرائيلية، قائلًا: «علينا أن نضمن أن هذه أرضنا إلى الأبد».

ومن المقرر أن تُختتم المسيرة بفعالية احتفالية في مستوطنة «كاديم»، التي أُخليت إلى جانب «غانيم» ضمن خطة الانفصال عن شمال الضفة الغربية.