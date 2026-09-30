خبرني - زار وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، برفقة الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، مدرسة سمية الأساسية المختلطة في محافظة الزرقاء، إحدى المدارس المشمولة في برنامج "المدارس الرقمية"، للاطلاع عن قرب على سير البرنامج ومتابعة أثره الإيجابي والمستدام على الطلبة. ورافقهم في الزيارة كلٌّ من نائب الرئيس التنفيذي للاتصالات لمجموعة أورنج ونائب رئيس مؤسسة أورنج العالمية، كارولين غيومين، وعضو هيئة المديرين في مؤسسة أورنج العالمية، هافيدا جوينفود، ومدير مبادرة "مدرستي"، تالا صويص، والمدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاتصال الداخلي والاستدامة، المهندسة رنا الدبابنة، إلى جانب عدد من ممثلي الشركة.

ويأتي برنامج "المدارس الرقمية" ضمن شراكة بين مؤسسة أورنج ومبادرة "مدرستي" انطلقت في أيلول 2025، بهدف تطوير التعليم وتمكين الأجيال القادمة. وعمل البرنامج في مرحلته الأولى على تجهيز 10 مدارس حكومية في مختلف المحافظات، من ضمنها إربد والزرقاء والطفيلة، بـ 15 حقيبة رقمية تعليمية، تضم كل منها على 25 جهازاً لوحياً و30 جهازاً إضافياً للتعلم الرقمي مثل الحواسيب، وأجهزة العرض، والراوترات، وتقنيات حديثة مثل Raspberry Pi، ليستفيد أكثر من 3,100 طالباً من الصف الأول وحتى السادس، إلى جانب 136 معلماً. وتشمل على محتوى تعليمي رقمي شامل، وتوظيف منصة "كتبي"، التي تعد منصة تفاعلية تحتوي على أكثر من 1,200 كتاب لتعزيز مهارات القراءة باللغة العربية والإنجليزية لدى الطلاب، لتوسيع آفاق المعرفة بشكل شامل. كما يهدف البرنامج إلى تمكين المعلمين والطلاب من استخدام الأدوات الرقمية بفعالية، وتوفير بيئة تعليمية محفزة تركز على التفكير النقدي وتنمية المهارات الرقمية، بما يعزز الشمولية الرقمية ويجعل تجربة التعليم ممتعة وهادفة للجميع.

وأكد وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، أن برنامج "المدارس الرقمية" نجح في توفير بيئة تعليمية دمجت التكنولوجيا بالعملية التعليمية للطلبة، وشكلت نموذجاً مثالياً للشراكة المتميزة بين القطاعين العام والخاص، والتي تنفذها مؤسسة أورنج بالتعاون مع مبادرة "مدرستي" والوزارة ممثلة بمركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات. وأشار إلى الأثر الإيجابي للمبادرة في تعزيز حضور التكنولوجيا داخل الغرف الصفية، وزيادة ثقة الطلبة بأنفسهم عبر مشاركتهم الفاعلة في "تحدي ويكي" لإنتاج محتوى رقمي عربي. وأكد التزام الوزارة بوضع الرؤى التنموية وربط المبادرات باحتياجات الميدان، مثمناً دور القطاع الخاص في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة، ومعرباً عن تطلعه لتوسيع نطاق المبادرة لتشمل المزيد من المدارس مستقبلاً.

ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية ودورها كالمزوّد الرقمي الرائد والمسؤول، انسجاماً مع رؤية الأردن للتحول الرقمي، فإن الأدوات الصحيحة، عندما تكون في الأيدي المناسبة، يمكن أن تُحدث فرقاً كبيراً لكل من الطلاب والمعلمين في بناء المهارات الرقمية التي ستشكل مستقبلهم. كما أشاد المهندس منصور بالشراكة مع مبادرة مدرستي، التي كانت معرفتها العميقة بالمدارس الأردنية عنصراً أساسياً في تحقيق هذه النتائج، ومُحفزاً لمواصلة الشركة في دعم التعليم الرقمي بالتعاون مع الوزارة.

وثمّنت مدير مبادرة مدرستي، تالا صويص، الشراكة مع مؤسسة أورنج، وأضافت أن نموذج المدارس الرقمية يثبت أن تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني قادر على إحداث فرق حقيقي في حياة الطلبة، فمواجهة الأمية الرقمية اليوم لا تقل إلحاحاً عن تعليم القراءة والحساب، وهذا ما تسعى مبادرة مدرستي إلى ترسيخه من خلال مواءمة برامجها مع خطة التحول الرقمي لوزارة التربية والتعليم ضمن رؤيتها الاستراتيجية.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج "المدارس الرقمية" في الأردن يستفيد من الخبرات الدولية لمؤسسة أورنج العالمية، حيث امتد نطاق المبادرة ليشمل أكثر من 1,700 مدرسة في 18 دولة تابعة لأورنج، مما يسهم في توفير المحتوى الرقمي وتدريب المعلمين للمجتمعات التي تواجه محدودية الوصول إلى الموارد التعليمية.

كما تضع أورنج الأردن ومؤسسة أورنج خدمة المجتمع ضمن أولوياتها، إذ تنفذ استراتيجية متكاملة للمسؤولية المجتمعية تشمل أربعة محاور رئيسية: التعليم الرقمي، والشمول الرقمي، والريادة، والمناخ والبيئة، لتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة والمساهمة في إحداث أثر إيجابي في المجتمع.

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