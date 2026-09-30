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لبيد: نتنياهو لم ينقل لي خلال اللقاء أي شيء يشبه حادثة الطائرة

  • 30 أيلول 2026
  • 18:42
لبيد نتنياهو لم ينقل لي خلال اللقاء أي شيء يشبه حادثة الطائرة

خبرني - قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم ينقل إليه خلال اللقاء الذي جمعهما، مساء أمس، أي معلومات تشبه ما وصفه بـ"حادثة الطائرة" التي وقعت صباح اليوم.

وقال لبيد في بيان مساء اليوم الأربعاء: "أوضح الأمر. لم يظهر في الإحاطة الأمنية مع رئيس الوزراء، مساء أمس، أي شيء يشبه حتى حادثة الطائرة التي وقعت صباح اليوم. لا يشبهها، ولا يذكر بها، ولا حتى من بعيد".

وأضاف: "كل هذه الحملة التي يشنها الآن أبواق الإعلام، تثبت فقط ما كان واضحًا منذ أمس، وهو أنهم يحاولون مرة أخرى ممارسة سياسة رخيصة على حساب أمن إسرائيل. إنها مجموعة متهورة".

وتأتي تصريحات لبيد في أعقاب الإحاطة الأمنية التي تلقاها، مساء أمس، من نتنياهو، والتي قال إن ما طُرح خلالها لم يتضمن أي إشارة إلى التطور الذي وقع صباح اليوم.

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