مانشستر سيتي يرد بقوة على اتهامات رابطة الدوري الإنجليزي

خبرني - رد نادي مانشستر سيتي على القرار الصادر في القضية المتعلقة بالاتهامات الموجهة إليه من جانب رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ".

وأكد نادي مانشستر سيتي تمسكه بموقفه الرافض لهذه الاتهامات، واستعداده لمواصلة الإجراءات القانونية للدفاع عن موقفه.

مانشستر سيتي يتحدى رابطة البريميرليغ

أعرب النادي السماوي عن خيبة أمله ودهشته من الرأي الصادر عن اللجنة المستقلة التابعة للدوري الإنجليزي، مؤكدا أن لديه مجموعة شاملة من الأدلة التي يرى أنها تدعم جميع مواقفه في القضية.

وشدد السيتي على أنه سيواصل تحركاته القانونية والتنظيمية بكل قوة، مؤكدا استعداده لاتخاذ الخطوات اللازمة أمام الجهات المختصة من أجل الدفاع عن موقفه والطعن على القرار.

وأوضح النادي أن الإجراءات المرتبطة بالقضية لم تنته بعد، مشيرا إلى وجود مراحل وإجراءات لا تزال قيد الاستكمال، وأنه سيستخدم جميع طرق الاستئناف المتاحة أمامه.

ويرى مانشستر سيتي أن الرأي الصادر يتضمن أخطاء جوهرية تتعلق بالقانون والمبادئ والوقائع، ولذلك يعتبر النادي أن القرار غير آمن ولا يمكن اعتماده باعتباره حكما نهائيا في القضية.

وأكد النادي أنه التزم طوال السنوات الثماني الماضية بالإجراءات القانونية، على أساس أن إدارة الدوري الإنجليزي والجهات التنفيذية التابعة له ستتعامل مع القضية باعتبارها جهة تنظيمية مستقلة ومحايدة وعادلة.

وتعود القضية إلى اتهامات الدوري الإنجليزي الممتاز لمانشستر سيتي بارتكاب مخالفات مالية وتنظيمية خلال فترات سابقة، وهي اتهامات ينفي النادي ارتكابها بشكل قاطع.

واختتم مانشستر سيتي موقفه بالتأكيد على أنه لن يتمكن من الكشف عن المزيد من التفاصيل في الوقت الحالي، بسبب استمرار الإجراءات المقبلة، إلى أن تنتهي جميع المسارات القانونية المرتبطة بالقضية.