صحيفة : نتنياهو يوافق على تعليق رحلات فلاي دبي إلى إسرائيل

خبرني - ذكرت صحيفة معاريف، الأربعاء، نقلا عن مصدر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على تعليق رحلات شركة فلاي دبي إلى إسرائيل حتى استكمال التحقيق في الواقعة التي تعرضت لها إحدى طائراتها.

وبحسب الصحيفة، يجري أيضا تشديد الإجراءات الأمنية على شركات الطيران الإسرائيلية والأجنبية، في أعقاب الواقعة.

وكانت طائرة تابعة لفلاي دبي متجهة من دبي إلى تل أبيب قد هبطت اضطراريا في مطار تبوك السعودي، الأربعاء، بعد واقعة داخل قمرة القيادة بين طيارين، وفق ما أفادت به مصادر إسرائيلية.

وقالت فلاي دبي إن واقعة وقعت داخل قمرة القيادة، وإن الطاقم اتخذ قرارا بتحويل مسار الطائرة والهبوط بأمان في تبوك، مؤكدة سلامة جميع الركاب وأفراد الطاقم، وأن التحقيقات الرسمية ما تزال جارية لتحديد ملابسات الواقعة.

وأفادت مصادر إسرائيلية بأن السعودية رفضت طلبا إسرائيليا للسماح لطائرات إسرائيلية بنقل الركاب من تبوك، فيما أكدت فلاي دبي أن الركاب سيواصلون رحلتهم إلى وجهتهم على متن طائرة تابعة للشركة.

وأعلن مطار تبوك أن جميع ركاب الرحلة غادروا إلى وجهتهم النهائية عبر رحلة بديلة تابعة للناقل الجوي.

وقال نتنياهو إن الواقعة كانت "خطيرة جدا"، وإن أحد الطيارين طعن الطيار الآخر وحاول، على ما يبدو، إسقاط الطائرة، فيما تمكن ركاب وأفراد من الطاقم من السيطرة على الوضع.

ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الواقعة بأنها محاولة لتنفيذ "عملية إرهابية"، فيما لا تزال ملابساتها ودوافعها قيد التحقيق.

وأظهرت بيانات تتبع الرحلة أن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737، أرسلت إشارات استغاثة بعد تغيير مسارها فوق الأجواء الأردنية باتجاه السعودية، قبل أن تهبط في مطار تبوك.