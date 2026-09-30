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المياه: ضبط 4 اعتداءات لتعبئة صهاريج مخالفة في عمان

  • 30 أيلول 2026
  • 17:16
المياه ضبط 4 اعتداءات لتعبئة صهاريج مخالفة في عمان

خبرني - أعلنت وزارة المياه والري، الأربعاء، ضبط 4 اعتداءات جديدة خلال حملة نفذتها في مناطق بالعاصمة عمان.

وقالت الوزارة في بيان، إن وحدة الرقابة الداخلية بسلطة المياه وشركة مياه الأردن "مياهنا" نفذتا، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام - مركز أمن بادية الموقر، حملة في منطقتي الموقر والشومرية جنوب العاصمة، أسفرت عن ضبط 4 اعتداءات على خط ناقل بقطر 300 ملم، منها 3 اعتداءات بقطر 1 إنش واعتداء بقطر 2 إنش، تسحب المياه لتعبئة صهاريج مخالفة، حيث جرى فصلها وإعادة تصويب الوضع، وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل واجبها تجاه المواطنين وصون حقوقهم المائية وفق أحكام القانون، مثمنة تعاون المواطنين ومساندة وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والمجلس القضائي للحملة التي تنفذها لحماية مصادر المياه.

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