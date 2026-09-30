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مازن القاضي يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني

  • 30 أيلول 2026
  • 17:12
مازن القاضي يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني

خبرني - بحث رئيس مجلس النواب مازن القاضي، خلال استقباله في مكتبه بدار المجلس الأربعاء، السفيرة الأسترالية لدى المملكة، باولا غانلي، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، ولا سيما البرلمانية منها.

وأكد القاضي متانة العلاقات الأردنية الأسترالية، مشيدا بمستوى التعاون الذي ينعكس إيجابا على البلدين الصديقين في مختلف الصعد، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية، والنائبين الدكتور أيمن البدادوة وعبد الرؤوف الربيحات.

وقال القاضي إن كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت رؤية متكاملة للتعامل مع أزمات المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الخطاب الملكي يمثل خارطة طريق واضحة نحو السلام العادل القائم على حل الدولتين.

من جهتها، أكدت السفيرة الأسترالية عمق العلاقات الأسترالية الأردنية، مشددة على الدور الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في السعي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعربت عن حرص بلادها على تطوير آفاق التعاون مع الأردن في مختلف المجالات، بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدة ثبات مواقف بلادها الداعمة لحل الدولتين.

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