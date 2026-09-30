الملك يبحث هاتفيا مع العاهل الهولندي أبرز المستجدات الإقليمية

خبرني - تلقى الملك عبدﷲ الثاني اتصالا هاتفيا، اليوم الأربعاء، من الملك ويليام ألكسندر، ملك مملكة هولندا، بحثا خلاله أبرز المستجدات الإقليمية.

وأكد الملك، خلال الاتصال، ضرورة خفض التصعيد في المنطقة واحترام أمن الدول العربية وسيادتها.

وحذر من التطورات الخطيرة في الضفة الغربية والقدس وأثرها على توسع الصراع، لافتا إلى ضرورة دعم جهود لبنان وسوريا لحفظ أمنهما واستقرارهما.

كما بحث الزعيمان متانة علاقات الصداقة بين المملكتين وسبل تعزيز التعاون، إذ أكد الملك أهمية استمرار التنسيق والتشاور خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.