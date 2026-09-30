الأمير علي يطلع على تحضيرات النشامى استعدادا لمواجهة فنزويلا

خبرني - اطلع الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد، على تحضيرات منتخب النشامى، تأهبا لمواجهة فينزويلا عند الثامنة مساء الثلاثاء 6 تشرين الأول، على ستاد الملك عبدالله الثاني، في إطار الاستعدادات للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027.

وتابع الامير جانبا من الحصة التدريبية التي أقيمت صباح الأربعاء، في مركز إعداد النشامى، بقيادة المدرب بادو الزاكي، وبمشاركة كافة اللاعبين.

يُذكر أن قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 أوقعت منتخب النشامى، وصيف النسخة السابقة، في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية.

وتقام نهائيات كأس آسيا 2027 خلال الفترة من 7 كانون الثاني ولغاية 5 شباط، في المملكة العربية السعودية.

ويستهل منتخب النشامى مشواره في البطولة بمواجهة أوزبكستان مساء الجمعة 8 كانون الثاني، على ستاد مدينة الملك عبدالله في جدة، قبل أن يواجه البحرين مساء الأربعاء 13 من الشهر ذاته، على الملعب نفسه، فيما يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة كوريا الشمالية مساء الأحد 17 كانون الثاني، على ستاد جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض.