بعد إحالته للتقاعد المبكر.. العايدي يعلن منعه من الخطابة ويطالب الأوقاف بالتوضيح

خبرني - قال الباحث في الفكر الإسلامي الدكتور محمد صبحي العايدي إنه أُبلغ بوقفه عن خطابة الجمعة اعتبارا من الجمعة المقبلة، بعد نحو 30 عاما قضاها على المنبر، وذلك بالتزامن مع إحالته إلى التقاعد المبكر من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

وأوضح العايدي أن القرار جاء بعد اتصال واستجواب قال إنه تعرض لهما على خلفية مقال نشره حول خدمة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة عبر تطبيق "سند"، مؤكدا أن المقال تناول مسألة علمية وفقهية واقترح استخدام عبارة "الإذن بالانتفاع بالأعضاء"، إلى جانب مراجعة بعض الجوانب المتعلقة بإذن الورثة وتوثيق القرار.

وشدد على أن مقاله لم يتضمن إساءة إلى وزير الأوقاف أو استهدافا لأي مسؤول، معتبرا أن ما طرحه جاء في إطار نقاش علمي وفقهي.

وطالب العايدي وزارة الأوقاف بتوضيح أسباب وقفه عن الخطابة، وما إذا كان القرار مرتبطا بالمقال وآرائه العلمية، مشيرا إلى أن تتابع الإجراءات بحقه يثير لديه مخاوف من وجود تضييق عليه بسبب رأيه العلمي.