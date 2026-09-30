البقاعي: مليارا دولار كلفة مشروع التوسع الرابع لمصفاة البترول

خبرني - قال رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية عبدالرحيم البقاعي، إن كلفة مشروع التوسع الرابع للمصفاة (تحديث المصفاة) تقدر بنحو ملياري دولار، فيما تم اعتماد الطاقة التكريرية للمشروع بمقدار 73 ألف برميل.

وأوضح البقاعي، خلال زيارة لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، برئاسة العين فاروق الحياري، إلى الشركة الأربعاء، أن اعتماد الطاقة التكريرية للمشروع جاء بناء على نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية المتكاملة والدراسة السوقية المحدثة التي أعدتها شركات استشارية.

وبين أن الدراسات أخذت في الاعتبار التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، ودخول الغاز الطبيعي في قطاعي النقل والصناعة، وتنامي الاعتماد على أنواع الوقود البديل، مثل وقود الطيران المستدام، إلى جانب التغيرات في التشريعات الناظمة للقطاع.

وأشار إلى أن المشروع سيغطي احتياجات شركة التسويق التابعة للمصفاة (جوبترول) وجزءا من احتياجات باقي الشركات التسويقية، كما سيعمل على تحسين جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير الأوروبية والأردنية، وتقليل انبعاثات الكربون، وتحسين الكفاءة التشغيلية والاقتصادية.

وأكد البقاعي والرئيس التنفيذي للشركة حسن الحياري أن مشروع التوسع الرابع يندرج ضمن مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي للأعوام 2026-2029، باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية والحيوية وإضافة نوعية للاقتصاد الوطني.

وزارت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان شركة مصفاة البترول الأردنية، والتقت البقاعي والحياري للاطلاع على واقع عمل وحدات المصفاة وخططها ومشروعاتها التوسعية، ومستوى جاهزيتها في إدارة وتوفير المخزون اللازم من النفط الخام والمشتقات النفطية في الظروف الراهنة ووفقا للرخص الممنوحة لها.

وتحدث الحياري عن أهمية الدور الذي تقوم به شركة مصفاة البترول في تأمين حاجة المملكة من النفط الخام اللازم لوحداتها الإنتاجية والمشتقات النفطية المنتجة، وخاصة تأمين وتعبئة وتوزيع الغاز البترولي المسال، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسة في منظومة أمن التزود بالمشتقات النفطية.

وأشار إلى حرص اللجنة على التواصل الميداني مع مؤسسات وشركات قطاع الطاقة الأردني، لمتابعة واقع الأداء والتحديات، ودعم الخطط والبرامج الهادفة إلى تحويلها إلى فرص تعزز أمن التزود بالطاقة، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي.

كما اطلعت اللجنة على استعدادات الشركة لتأمين حاجتها من النفط الخام ومخزون هذه المادة في ظل الظروف الراهنة، وحاجة المملكة من الغاز البترولي المسال مع زيادة الطلب المتوقع خلال فصل الشتاء المقبل.

واطلعت اللجنة على خطط الشركة لزيادة السعات التخزينية للغاز البترولي المسال، بطاقة 10 آلاف طن في موقع المصفاة بالزرقاء و4 آلاف طن في العقبة، إلى جانب جاهزيتها لتوفير الأسطوانات اللازمة وتعبئتها في مراكز التعبئة الثلاثة التابعة لها في عمّان والزرقاء وإربد، ومعايير شطب الأسطوانات غير الصالحة للتداول والإجراءات المتبعة لضمان توافرها بشكل مستمر وآمن، بالتعاون مع مستودعات ووكالات توزيع الغاز المرخصة، خاصة خلال فترات ذروة الطلب في فصل الشتاء.

كما اطلعت اللجنة على الترتيبات والتوافقات التي تمت بين الشركة والجهات الحكومية المعنية بشأن مديونية شركة المصفاة وتسويتها وفقا للمصلحة العامة.