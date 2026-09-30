*
الاربعاء: 30 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • نتنياهو: أحد طياري فلاي دبي طعن الطيار الآخر ثم حاول إسقاط الطائرة

نتنياهو: أحد طياري فلاي دبي طعن الطيار الآخر ثم حاول إسقاط الطائرة

  • 30 أيلول 2026
  • 16:44
نتنياهو أحد طياري فلاي دبي طعن الطيار الآخر ثم حاول إسقاط الطائرة

خبرني - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن حادثة الطائرة التابعة لشركة "فلاي دبي" كانت "خطيرة جدا"، مشيرا إلى أنه أمر المنظومة الأمنية بالاستعداد لمزيد من التهديدات المحتملة.

وأضاف نتنياهو أن السلطات الإسرائيلية تتابع بشكل متواصل مع الجهات المعنية للتأكد من سلامة ركاب الطائرة، مشيرا إلى أن غالبيتهم من الإسرائيليين.

وأشار إلى أن أحد الطيارين طعن الطيار الآخر، ثم حاول على ما يبدو إسقاط الطائرة.

وقال نتنياهو إن السلطات السعودية أوقفت مساعد طيار رحلة "فلاي دبي" وتستجوبه.

من جهتها، قالت شركة "فلاي دبي" إن مشادة وقعت في قمرة قيادة رحلة كانت متجهة من مطار دبي إلى مطار بن غوريون الدولي الأربعاء.

وأضافت أن طاقمها نجح في تأمين الطائرة من خلال تغيير مسارها والهبوط بها بسلام بمطار تبوك في السعودية.

وأكدت أن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير وتم التأكد من سلامتهم، مشيرة إلى أنه من السابق لأوانه معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الواقعة وهي تخضع لتحقيق رسمي.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الموساد يدخل على الخط.. القصة الكاملة لرحلة فلاي دبي التي كادت أن تتحول لكارثة مروعة
الموساد يدخل على الخط.. القصة الكاملة لرحلة فلاي دبي التي كادت أن تتحول لكارث...
  • 2026-09-30 16:06
هيئة بحرية بريطانية: إصابة 3 سفن بمقذوفات مجهولة في هرمز
هيئة بحرية بريطانية: إصابة 3 سفن بمقذوفات مجهولة في هرمز
  • 2026-09-30 16:05
دمشق تنفي عزم ألمانيا ترحيل 700 ألف لاجئ سوري
دمشق تنفي عزم ألمانيا ترحيل 700 ألف لاجئ سوري
  • 2026-09-30 16:02
إسرائيل ترصد قوة الجيش المصري المستعدة للمعركة
إسرائيل ترصد قوة الجيش المصري المستعدة للمعركة
  • 2026-09-30 14:42
تقارير إسرائيلية: طائرة
تقارير إسرائيلية: طائرة "فلاي دبي" أرسلت إشارات استغاثة قرب حدود الأردن
  • 2026-09-30 09:42
طائرة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب تغيّر مسارها وسط مخاوف من اختطافها
طائرة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب تغيّر مسارها وسط مخاوف من اختطافها
  • 2026-09-30 09:34