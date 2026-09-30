نتنياهو: أحد طياري فلاي دبي طعن الطيار الآخر ثم حاول إسقاط الطائرة

خبرني - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن حادثة الطائرة التابعة لشركة "فلاي دبي" كانت "خطيرة جدا"، مشيرا إلى أنه أمر المنظومة الأمنية بالاستعداد لمزيد من التهديدات المحتملة.

وأضاف نتنياهو أن السلطات الإسرائيلية تتابع بشكل متواصل مع الجهات المعنية للتأكد من سلامة ركاب الطائرة، مشيرا إلى أن غالبيتهم من الإسرائيليين.

وأشار إلى أن أحد الطيارين طعن الطيار الآخر، ثم حاول على ما يبدو إسقاط الطائرة.

وقال نتنياهو إن السلطات السعودية أوقفت مساعد طيار رحلة "فلاي دبي" وتستجوبه.

من جهتها، قالت شركة "فلاي دبي" إن مشادة وقعت في قمرة قيادة رحلة كانت متجهة من مطار دبي إلى مطار بن غوريون الدولي الأربعاء.

وأضافت أن طاقمها نجح في تأمين الطائرة من خلال تغيير مسارها والهبوط بها بسلام بمطار تبوك في السعودية.

وأكدت أن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير وتم التأكد من سلامتهم، مشيرة إلى أنه من السابق لأوانه معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الواقعة وهي تخضع لتحقيق رسمي.