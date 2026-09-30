إصدار جدول 6 جولات من درع الاتحاد

خبرني - أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم جدول مباريات الجولات من الرابعة وحتى التاسعة من بطولة درع الاتحاد تحت 21 عاماً لموسم 2026/2027، والتي تقام على ستاد الأمير محمد.

وتنطلق منافسات الجولة الرابعة الجمعة 9 تشرين الأول، بلقاء البقعة وشباب الأردن عند السادسة مساءً، وتتواصل المباريات السبت 10 تشرين الأول، بمواجهة الحسين والعربي عند الخامسة مساءً، والجزيرة والوحدات عند السابعة والنصف مساءً، وتختتم الجولة الأحد 11 تشرين الأول، حيث يلتقي الرمثا مع دوقرة عند الخامسة مساء، والسلط مع الفيصلي عند السابعة والنصف مساءً .

ويتصدر الفيصلي والحسين ترتيب الفرق برصيد 9 نقاط لكل منهما، يليهما الرمثا برصيد 7 نقاط، دوقرة 6، والوحدات والجزيرة 4، والعربي بـ3، وشباب الأردن بنقطة واحدة، البقعة والسلط اخيرا دون نقاط.

وتخصص البطولة للاعبين مواليد 2005 و2006، باعتبارهم الفئة العمرية المستهدفة للمنتخب الأولمبي، مع السماح بإشراك أربعة لاعبين كحد أقصى من قائمة الفريق الأول في كل مباراة.

وتقام بطولة درع الاتحاد بالتزامن مع منافسات الدوري الأردني للمحترفين CFI، بحيث يتطابق جدول مباريات البطولة مع مباريات دوري المحترفين من حيث تسلسل الجولات وأسماء الفرق، على أن تقام مباراة الفريقين في بطولة درع الاتحاد في اليوم التالي لمواجهتهما ضمن منافسات دوري المحترفين.

وتتواصل منافسات البطولة وصولاً إلى الجولة الثامنة عشرة والأخيرة، وفق الجدول المعتمد، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على المركز الأول في جدول الترتيب النهائي.

للاطلاع على جدول مباريات الجولات من الرابعة وحتى التاسعة في المرفقات ادناه