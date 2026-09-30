الموساد يدخل على الخط.. القصة الكاملة لرحلة فلاي دبي التي كادت أن تتحول لكارثة مروعة

خبرني - كادت رحلة طائرة "فلاي دبي" المتجهة من الإمارت إلى إسرائيل أن تنتهي بكارثة فوق أراضي السعودية حيث حاول أحد الطيارين إسقاطها.

أرسلت طائرة متجهة من دبي إلى تل أبيب، وعلى متنها نحو 150 راكبا، الرمز المستخدم عند اختطاف الطائرات.

استدعاء طائرات حربية تابعة لسلاح الجو، فيما غير الطيران مساره باتجاه المملكة العربية السعودية.

فقد الاتصال بالطائرة، ولم يسمح لها بالهبوط في مطار بن غوريون.

القناة 12: الطيارون لم يتواصلوا مع خدمات المراقبة الجوية سواء في إسرائيل أو في الأردن. ولاحقا، أرسل الطاقم إشارة استغاثة مرة أخرى.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس يعقدان مشاورات أمنية طارئة مع قادة الأجهزة الأمنية حول طائرة "فلاي دبي".

إذاعة الجيش: التقديرات الأحدث في إسرائيل حاليا تشير إلى أنه قد لا يكون الحديث عن حدث أمني، وإنما عن حادثة استثنائية أخرى وقعت على متن الطائرة.

إسرائيل هيوم: ظهرت الطائرة مجددا على تطبيق تتبع الطائرات.

القناة 14: الحديث يدور عن شجار بين الطيارين أدى إلى تفعيل كود الطوارئ بالخطأ.

الطائرة هبطت في مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي، بالقرب من مدينة تبوك شمال المملكة العربية السعودية.

المتحدث باسم نتنياهو: الواقعة المتعلقة بطائرة "فلاي دبي" ليست عملية اختطاف.

شركة "فلاي دبي" الإماراتية: الرحلة 1073 المتجهة من دبي إلى تل أبيب تعرضت لواقعة أثناء تحليقها، وقد هبطت بسلام في مدينة تبوك السعودية، جميع الركاب بخير.

القناة 14: أحد طياري "فلاي دبي" حاول الانتحار ومنعه الآخر مما أدى إلى خلاف ومشادة حادة بينهما.

الصحافي الإسرائيلي هيليل بيتون روزين: أحد الطيارين حاول الانتحار، ونفذ هبوطا حادا من ارتفاع 30 ألف قدم بسرعة تقارب ماخ واحد، وصولا إلى ارتفاع 15 ألف قدم في وقت قصير. وقد حال الطيار الثاني دون ذلك أثناء صراع دار بينهما.

هيئة البث: السلطات الإسرائيلية تفحص احتمال أن يكون أحد الطيارين حاول اختطاف الطائرة لأسباب سياسية وحاول الطيار الثاني السيطرة عليه.

مسؤول إسرائيلي: الشكوك تتزايد حول كون الحادث محاولة لهجوم إرهابي. لقد تم تجنب كارثة هائلة، ويجري حالياً استجواب مساعد الطيار، في حين تتزايد المؤشرات التي تفيد بأنه كان يعتزم السيطرة على الطائرة وإسقاطها بمن فيها من ركاب.

نظرا للمخاوف من احتمال وقوع حادثة أوسع نطاقا، يجري حاليا عزل جميع رحلات "فلاي دبي" التي تهبط في مطار بن غوريون في موقع ناء وإخضاعها لعمليات تفتيش أمني.

100Shetach: كان هناك طاقم طيران إضافي على متن الطائرة كجزء من تدريب روتيني. كانوا مسافرين على متن الطائرة بصفتهم مدنيين. وهم من تولوا قيادة الطائرة وهبوطها في تبوك.

رئيس هيئة الأركان إيال زامير، يلغي زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة بسبب حالة التأهب القصوى والوضع الأمني ​​الحساس.

مسؤول إسرائيلي: السيطرة على الحادث كان ضربة حظ، وإلا لكنا نواجه حادثا على غرار هجمات 11 سبتمبر.

مصدر عسكري إسرائيلي: الطيار الذي حاول الانتحار عماني الجنسية وهو مساعد الطيار، والذي منعه إماراتي وهو كابتن الطائرة.

عرضت شركة "إل عال" تسيير رحلة إنقاذ إلى المملكة العربية السعودية، وهي الأولى من نوعها في تاريخ الشركة.

هيئة البث الإسرائيلية: طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" غادرت دبي إلى السعودية لنقل المسافرين العالقين هناك.

عقب تقييم للموقف أجراه قادة الجيش الإسرائيلي وجهازي "الشاباك" و"الموساد"، فإن التقدير السائد هو أن الحادث الذي وقع على متن رحلة "فلاي دبي" كان عملا إرهابيا.

نتنياهو كان متوجها إلى جنوب إسرائيل عند وقوع الحادث، وعنج وصول البلاغ عاد موكبه إلى المركز لحضور مناقشة أمنية عاجلة أخرى.

تحقق إسرائيل في كيفية حصول طيار عماني على الموافقة للطيران إلى تل أبيب.

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