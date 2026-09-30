هيئة بحرية بريطانية: إصابة 3 سفن بمقذوفات مجهولة في هرمز

خبرني - أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، بأن 3 سفن، بينها ناقلة نفط وناقلة غاز طبيعي مسال، أصيبت بمقذوفات "غير محددة" أثناء عبورها مضيق هرمز أمس الثلاثاء.

وفي تفاصيل إحدى الحوادث، قالت الهيئة إن ناقلة نفط خام أصيبت في جانبها الأيسر بمقذوف مجهول أثناء عبورها المضيق، داعية السفن إلى توخي الحذر والإبلاغ فورا عن أي نشاط مشبوه.

وفي بيان منفصل، أعلنت الهيئة تعرض ناقلة غاز طبيعي مسال لإصابة بمقذوف مجهول في حادث وقع داخل مضيق هرمز أمس الثلاثاء 29 سبتمبر/أيلول.

ولم تقدم الهيئة معلومات عن حجم الأضرار التي لحقت بناقلة الغاز أو وقوع إصابات، كما لم تحدد مصدر المقذوف، لكنها صنفت الحادث على أنه هجوم.

ولم تتطرق الهيئة إلى وجهة الناقلتين أو حمولتهما أو الجهة المالكة لهما والعلم الذي ترفعانه، في حين لم تتبن أي جهة الهجمات.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده تتابع بجدية مسؤوليتها في الحفاظ على أمن الممرات المائية الإقليمية وضمان أمن الملاحة، مؤكدا أن لديها "نظرة مسؤولة" تجاه مضيق هرمز تقوم على ضمان الاستقرار ومصالح دول المنطقة.

وأضاف أن الأمن المستدام في المياه الإقليمية والممرات المائية يعتمد على التعاون وتحمل المسؤولية من دول المنطقة.

توتر في المضيق

وتأتي هذه الحوادث في ظل توترات بين إيران والولايات المتحدة بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أبرز الملفات العالقة بين الجانبين، في وقت أعلنت فيه القوات المسلحة الإيرانية، الأحد، اعتراض 19 سفينة قالت إنها حاولت خلال يومين عبور المضيق خارج المسار الملاحي الذي حددته طهران.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في أبريل/نيسان، ثم شنت الولايات المتحدة لاحقا هجمات على مواقع في إيران في ظل انسداد مسار المفاوضات، وردت طهران بهجمات على ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية.