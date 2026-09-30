دمشق تنفي عزم ألمانيا ترحيل 700 ألف لاجئ سوري

خبرني - نفت مديرة إدارة شؤون المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية السورية نهلة عثمان، اليوم الأربعاء، صحة ما ‏يتم تداوله حول عزم ألمانيا ترحيل أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.

وأجرت عثمان محادثات مع عدد من المسؤولين في وزارة الداخلية الألمانية، في 24 سبتمبر/ أيلول الجاري، تناولت أهمية مراعاة واقع اندماج شريحة واسعة من السوريين في المجتمع الألماني، ‌‏وضرورة توفير مسارات إقامة بديلة لمن تتوافر لديهم الشروط القانونية، ولا سيما عبر العمل أو ‌‏أحكام الإقامة ذات الصلة، بحسب بيان لوزارة الخارجية والمغتربين السورية.