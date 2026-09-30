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  • مصر.. نشر تفاصيل عن القتيلة في حمام مكتب محام على يد زوجها

مصر.. نشر تفاصيل عن القتيلة في حمام مكتب محام على يد زوجها

  • 30 أيلول 2026
  • 15:51
مصر نشر تفاصيل عن القتيلة في حمام مكتب محام على يد زوجها

خبرني - كشفت أسرة المجني عليها في واقعة مقتل ربة منزل داخل مكتب محامٍ بمنطقة المنشية في الإسكندرية بمصر، تفاصيل جديدة عن حياتها وعلاقتها بالمتهم.
وقالت خالة المجني عليها، إن المجني عليها كانت متزوجة من المتهم لمدة 14 عاما، مشيرة إلى الزواج تم عقب حصولها على الشهادة الإعدادية ولم تكمل دراستها، وأنجبا ابنتين، موضحة أن المتهم هو ابن عمتها.

وأوضحت أن المجني عليها كانت كانت مريضة أورام، وانفصلت عن المتهم منذ عام لكثرة تعديه عليها بالضرب وعدم قدرته على الإنفاق خاصة في ظل وجود ابنتين إحداهما بالمرحلة الابتدائية والأخرى بالإعدادية.

وأشارت خالة المجني عليها إن الأسرة تلقت اتصالًا يفيد بتعرضها لحادث في الإسكندرية ووفاتها قبل أن يتوجه أفراد الأسرة إلى المحافظة ويعلموا، حسب روايتها، بأن طليقها متهم بقتلها داخل حمام مكتب محامٍ.

وتنتظر الأسرة الانتهاء من إجراءات تشريح الجثمان لاستلامه استعدادًا لدفنه بمسقط رأسهم بمحافظة البحيرة.

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