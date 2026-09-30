الضمان الاجتماعي: مليون و 685 ألف مؤمن عليه فعّال

خبرني - كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ارتفاع أعداد المؤمن عليهم الفعّالين إلى مليون 685 ألفا و387 مؤمناً عليه كما في نهاية أيلول الحالي، مقارنة بمليون و615 ألفا و664 مؤمناً للفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 4.3 بالمئة.

وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا الارتفاع يأتي في ضوء إجراءات وتدابير اتخذتها خلال الفترة الماضية بهدف توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي وتعزيز وصول الحماية الاجتماعية إلى مختلف فئات العاملين والمنشآت، ومن أبرزها التوسع في الربط الإلكتروني وتوظيف البيانات الحكومية في إجراءات الشمول، وشمول العمالة الوافدة، إلى جانب متابعة المنشآت الفردية الفعّالة والتوسع في إجراءات التفتيش الميداني للتحقق من شمول العاملين فيها.

وبينت المؤسسة أن الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة أسهم في تعزيز قدرة المؤسسة على رصد العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي، واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية ومنهجية لشمولهم، ومن ذلك التدابير المتعلقة بالعمالة الوافدة، إذ اعتمدت آلية إلكترونية لإشعار المنشآت التي يعمل لديها عمالة وافدة غير مشمولة، تمهيدا لتصويب أوضاعها وشمول العاملين لديها، إلى جانب العمل على شمول العاملين الواجب شمولهم بصورة تلقائية ومنهجية.

كما واصلت المؤسسة إجراءاتها المتعلقة بشمول المنشآت الفردية الفعّالة، إذ عملت على مخاطبة الآلاف من المؤسسات الفردية الحاصلة على رخص مهن سارية المفعول وغير المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك للتحقق من أوضاعها واستكمال إجراءات شمولها وشمول العاملين فيها، مع إخضاع الحالات التي تستدعي ذلك للتفتيش الميداني.

وأكدت المؤسسة أن التفتيش الميداني يشكّل أحد الأدوات الأساسية للتحقق من واقع العمل في المنشآت، والتأكد من وجود عاملين فعلياً فيها وشمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي، بما يعزز إنفاذ أحكام القانون وحماية حقوق العاملين التأمينية.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن نهج متواصل لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية والتغطية التأمينية والوصول إلى العاملين المستحقين للحماية، والاستفادة من التطور في منظومة الربط الإلكتروني والبيانات المتاحة لدى الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة إجراءات الشمول وتعزيز العدالة في تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي.