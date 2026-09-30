فيديوهات توثق شهادات ركاب (فلاي دبي)

خبرني - نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية شهادات لركاب طائرة "فلاي دبي" التي تعرضت بحسب التقييم الأمني الإسرائيلي إلى حادث أمني خلال تحليقها فوق السعودية

شهادات ركاب "فلاي دبي"

وقال أحد ركاب الطائرة الذي ظهر مصابا في الفيديو: "نحن في حالة هبوط. كل من يسمعني، نحن بحاجة إلى مساعدة. نحن في تبوك، على الأرجح في السعودية، في منطقة غير معروفة، غير معلومة. كل من في الطائرة جميعهم أحياء وسالمون، هناك مصابين. نحن بحاجة إلى مساعدة".

وقال آخر: "... الرحلة تعرضت لحادث طعن بسكين، طعن أحد الطيارين. لقد قفزنا ببساطة وأخرجنا الطيار. كل شيء على ما يرام الآن، وعلى الأرجح هبطنا في السعودية. أنتم ترون أنني بخير. وهذا كل شيء، سنرى ما سيحدث الآن بعد بضع دقائق فيما يتعلق بهبوطنا".

وأكد أنه "تم تحييد الإرهابي، وهناك طيار مصاب بجروح خطيرة، وعلى الأرجح طيار آخر في الداخل مصاب بجروح طفيفة لكنه قادر على إنزال الطائرة. هناك اثنان من أفراد الطاقم داخل الطائرة، وقد حرصنا على إغلاق الباب، وأنا على قيد الحياة، وكل شيء على ما يرام".

وتاليا الفيديوهات: