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«الله يقطع رجلك» تقود أردنيًا إلى السجن!

  • 30 أيلول 2026
  • 15:33
الله يقطع رجلك تقود أردنيًا إلى السجن

خبرني - أدانت محكمة صلح جزاء غرب عمان مشتكى عليه بجرمي إرسال بيانات تتضمن عبارات ذم وقدح وتحقير عبر الشبكة المعلوماتية، والتحقير، وحكمت عليه بالحبس 3 أشهر والرسوم.

وتعود تفاصيل القضية إلى خلاف بين المشتكي والمشتكى عليه بسبب تأخر الأخير في صيانة مركبة تركها لديه في الكراج، حيث قال له عند حضوره لاستلامها: «إنشالله مثل ما ربنا قطع رجلك اليمين يقطع رجلك الشمال».

وبعد مغادرة المشتكي، أرسل له المشتكى عليه رسائل عبر واتساب تضمنت عبارات مسيئة واتهامات وأدعية ضده، من بينها اتهامه بأكل الحقوق والحلف يمين كذب.

واعتبرت المحكمة أن العبارة التي قيلت وجها لوجه تشكل جرم التحقير، فيما ثبتت الرسائل الإلكترونية من خلال ملف التحقيق ونسختها وشهادة المشتكي.

وحكمت المحكمة بالحبس 3 أشهر عن جرم إرسال البيانات، وأسبوعين عن جرم التحقير، وقررت تنفيذ العقوبة الأشد، لتصبح العقوبة النهائية الحبس 3 أشهر والرسوم.

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