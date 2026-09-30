الإمارات ترفع أسعار المحروقات

خبرني - أعلنت لجنة متابعة أسعار الغازولين والديزل في الإمارات أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2026، والتي شهدت ارتفاعا في أسعار البنزين مقارنة بشهر سبتمبر 2026.

أعلنت لجنة متابعة أسعار الغازولين والديزل في الإمارات أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2026، والتي شهدت ارتفاعا في أسعار البنزين مقارنة بشهر سبتمبر 2026.

ويأتي اعتماد الأسعار ضمن آلية التسعير الشهرية المطبقة في الدولة، التي تستند إلى منظومة مرنة وشفافة تواكب حركة أسعار الطاقة عالميا، وتعكس تغيراتها في السوق المحلية بصورة متوازنة، بما يضمن تلبية احتياجات السوق بكفاءة والحفاظ على التوازن بين المتغيرات العالمية ومتطلبات السوق المحلية.

وجاءت أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2026 على النحو الآتي:

البنزين "إي بلس 91": 4.21 درهم لكل لتر.

البنزين "خصوصي 95": 4.28 درهم لكل لتر.

البنزين "سوبر 98": 4.40 درهم لكل لتر.

وقود الديزل: 4.80 درهم لكل لتر.

وكانت أسعار الوقود لشهر سبتمبر 2026 على النحو الآتي:

البنزين "سوبر 98": 3.80 درهم لكل لتر.

البنزين "خصوصي 95": 3.69 درهم لكل لتر.

البنزين "إي بلس 91": 3.61 درهم لكل لتر.

وقود الديزل: 4.30 درهم لكل لتر.