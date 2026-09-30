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بيان من مطار تبوك حول الهبوط الاضطراري لرحلة (فلاي دبي) بعد نداء استغاثة

  • 30 أيلول 2026
  • 15:16
بيان من مطار تبوك حول الهبوط الاضطراري لرحلة فلاي دبي بعد نداء استغاثة

خبرني - أعلن مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي في تبوك أنه تلقى اليوم نداء استغاثة من الرحلة رقم FZ1073 التابعة لطيران "فلاي دبي"، للهبوط الاضطراري في الساعة 8:44 صباحا.

وأفاد المطار في بيان بأنه أعلنت حالة الطوارئ في المطار والتأهب لتقديم المساعدة للطائرة، وهبطت الطائرة بسلام في المطار في الساعة 9:45 صباحا، مبينا أنه تبين وجود إصابة لكل من كابتن الطائرة والطيار المساعد، وقد تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وذكر أنه قدمت الرعاية اللازمة للركاب في صالة المسافرين، مع التنسيق مع الناقل الجوي لتأمين طائرة بديلة.

وأكد المطار التزامه بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بسلامة الملاحة الجوية والركاب وأطقم الضيافة.

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