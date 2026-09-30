بـ 84 ألف منتسب فقط.. تراجع عدد الأحزاب السياسية في الأردن إلى 30 حزبا

خبرني - تراجع عدد الأحزاب السياسية القائمة في الأردن إلى 30 حزبا، بعد صدور قرار محكمة التمييز بحل حزب الغد الأردني الأربعاء.

وكان أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب أحمد أبو زيد قال في تصريح سابق إن عدد الأحزاب السياسية في الأردن تراجع من 38 حزبا إلى 31 حزبا نتيجة سلسلة من عمليات الاندماج بين عدد من الأحزاب، قبل أن ينخفض العدد إلى 30 حزبا بعد حل حزب الغد الأردني.

واعتبر أبو زيد أن الاندماجات تمثل ظاهرة إيجابية تسهم في توحيد الجهود وتوسيع الانتشار الجغرافي للأحزاب، بما يعزز حضورها ويدعم مسار الحياة الحزبية.

وبحسب بيانات منصة الأحزاب التابعة للهيئة المستقلة للانتخاب، يبلغ عدد منتسبي الأحزاب السياسية 84,473 شخصا، يشكل الذكور منهم 58.24% مقابل 41.76% للإناث.

وتستحوذ العاصمة عمّان على النسبة الأكبر من منتسبي الأحزاب، بواقع 28.51%، تليها محافظة إربد بـ20.38%، ثم الزرقاء بـ14.55%، والبلقاء بـ9.33%.

ويبلغ عدد الشباب المنتسبين إلى الأحزاب ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 35 عاما 29,437 شخصا.