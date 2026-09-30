وزير التربية: الوزارة تولي التعليم المهني بمختلف تخصصاته أهمية باعتباره مشروعا وطنيا

خبرني - تفقد وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة، الأربعاء، سير العملية التعليمية في مسار التعليم المهني والتقني في مدرسة معاوية بن أبي سفيان الثانوية للبنين، التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى.

واطلع محافظة، يرافقه مدير التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى أيوب المشاقبة، ومدير إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات منيب طاشمان، على سير العملية التعليمية لطلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر ضمن تخصصات "الوسائط الإبداعية وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات BTEC"، واستمع إلى آراء الطلبة وانطباعاتهم حول التخصصات.

وأكد محافظة أن الوزارة تولي التعليم المهني بمختلف تخصصاته أهمية، باعتباره مشروعا وطنيا استراتيجيا يتطلب تعاونا من مختلف الجهات، مشددا على دور الميدان التربوي في إنجاح هذا المسار من خلال المتابعة وضمان انتظام الطلبة.

وقال إن مخرجات التعليم المهني والتقني تشكل رافدا رئيسيا لسوق العمل، من خلال إعداد كوادر مؤهلة ومدربة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز البنية التحتية والتدريبية لهذا المسار بالتعاون مع المؤسسات الوطنية العامة والخاصة.

وأعرب الطلبة عن ارتياحهم لاختيار المسار المهني، مشيرين إلى ما يوفره من مهارات عملية وفرص مستقبلية، وما يعززه من جاهزية للانخراط في سوق العمل المحلي والدولي.