إسرائيل ترصد قوة الجيش المصري المستعدة للمعركة

خبرني - رصد تقرير إسرائيلي الأرقام الدقيقة للترسانة العسكرية المصرية التي تتجاوز 1.2 مليون فرد وتصنف ضمن الأقوى عالميا.

وقالت منصة "ناتسيف نت" الإسرائيلية إن التكوين القتالي المحدث للجيش المصري يقدر حاليا بأكثر من 1.2 مليون جندي وهو رقم مرعب بنسبة لجيش قتالي منظم على حدود إسرائيل.

وأضافت المنصة العبرية أن عدد الأفراد في الخدمة الفعلية يبلغ نحو 438500 جندي بينما يصل عدد قوات الاحتياط إلى حوالي 479000 فرد.

وأشارت إلى أن قواعد البيانات تضيف نحو 300000 فرد للقوات شبه العسكرية مما يرفع إجمالي هذه الفئات الثلاث إلى حوالي 1.217 مليون فرد.

وقالت "ناتسيف نت" إن موقع غلوبال فاير باور يقدر عدد الدبابات المصرية بنحو 3620 دبابة وهو رقم يضع مصر في المرتبة السادسة عالميا حسب التصنيف.

وأضافت المنصة العبرية أن القوات البرية لا تعتمد على الدبابات فقط حيث يقدر العدد الإجمالي للمركبات العسكرية المصرية بنحو 54694 مركبة.

وأشارت إلى أن هذا الرقم يشمل مجموعة واسعة من المعدات بدءا من المركبات المدرعة وناقلات الجند وصولا إلى مركبات النقل والإمداد والوقود والهندسة والاتصالات والدعم اللوجستي.

وقالت المنصة الإخبارية الإسرائيلية إن القوات المسلحة المصرية تمتلك نحو 1056 مدفعا ذاتي الحركة وفق تقديرات غلوبال فاير باور.

وأضافت المنصة العبرية أن المدفعية ذاتية الحركة تتميز بقدرتها على التحرك مع الوحدات البرية بدلا من الاعتماد على سحب المدفع بمركبات منفصلة مما يسمح بتغيير الموقع بسرعة أكبر بعد عمليات الإطلاق.

وأشارت إلى أن مصر تمتلك أيضا نحو 962 مدفعا مجرورا مما يجعل العدد الإجمالي للمدفعية ذاتية الحركة والمجرورة يتجاوز 2000 قطعة فضلا عن امتلاكها نحو 648 راجمة صواريخ متعددة الفوهات.

وقالت المنصة الإسرائيلية إن غلوبال فاير باور يقدر العدد الإجمالي للسفن البحرية التابعة للبحرية المصرية بنحو 149 سفينة.

وأضافت المنصة العبرية أن هذا العدد يشمل 8 غواصات و13 فرقاطة و7 كورفيتات و61 زورق دورية بالإضافة إلى سفن من أنواع أخرى.

وأشارت إلى أن أهم معطى هنا هو امتلاك مصر لحاملتي مروحيات من طراز ميسترال.

وقالت "ناتسيف نت" إن عدد الطائرات العسكرية يتجاوز ألف طائرة وفق بيانات غلوبال فاير باور لعام 2026.

وأضافت المنصة العبرية أن هذا العدد يشمل نحو 242 طائرة مقاتلة و90 طائرة هجومية و53 طائرة نقل و344 طائرة تدريب و11 طائرة مهام خاصة و348 مروحية بما في ذلك نحو 100 مروحية هجومية.

وأشارت إلى أن مصر تحتل في إصدار 2026 المرتبة التاسعة عشرة عالميا من بين 145 دولة بمؤشر قوة يبلغ 0.3651.