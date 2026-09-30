خلال سنوات مراهقتها بدأت ماري تشعر بالقلق في المواقف الاجتماعية. وتفاقم الأمر إلى درجة أنها أصيبت بالاكتئاب واضطرت إلى التغيب عن المدرسة لفترة.

وبحلول الوقت الذي بدأت فيه الدراسة الجامعية، كانت تتجنب التجمعات تماماً.

تقول ماري (ليس اسمها الحقيقي): "لم أنضم إلى الأندية والجمعيات كما فعل الآخرون. كنت أعتقد فقط أن لا أحد سيرغب في التعرف إليّ. لم أكوّن في الواقع صديقاً واحداً طوال سنوات دراستي الجامعية".

كان القلق الاجتماعي لدى ماري شديداً لدرجة أنها شُخّصت باضطراب القلق الاجتماعي، وهو أمر يؤثر على ما يصل إلى 12% من الناس في مرحلة ما من حياتهم.

لكنَّ أعداداً أكبر بكثير يقولون إنهم يواجهون صعوبات اجتماعية بصورة أعم. ومع عودة الطلاب إلى الجامعات، سألنا خبراء عن كيفية التغلب على هذه المشاعر، سواء في العام الدراسي الأول أو الأخير.

جدت دراسة أجرتها جامعة تشيتشستر أن أكثر من خُمس طلاب الجامعات، يعانون شكلاً من أشكال القلق الاجتماعي خلال دراستهم، وأن ذلك يرتبط بانخفاض الدرجات الدراسية، وضعف العلاقات، والعزلة.

وبالنسبة إلى كثيرين، تكون الجامعة المرة الأولى التي يغادرون فيها منزل الأسرة للعيش بمفردهم، وسط توقعات بأن يكوّنوا صداقات بسرعة.

وتقول ماري، التي درست في جامعة إكستر، إنها حاولت بالفعل. وتضيف: "عندما وصلت إلى هناك لأول مرة ذهبت إلى إحدى الجمعيات، لكن الجميع كانوا يتحدثون مع بعضهم، وفجأة اجتاحني شعور بالخوف. شعرت بأنني لن أنسجم معهم، فعُدت إلى المنزل".