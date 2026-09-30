أصبح الذهاب للتسوق أشبه بحقل ألغام، فأنا الآن في الممر رقم 15، أقرأ قوائم طويلة من المكونات وأتساءل بقلق إن كان ما أضعه في عربة التسوق مفيداً لي أم لا.

تتزايد الأدلة التي تشير إلى أن نسبة كبيرة من الطعام الذي نستهلكه قد تكون ضارة بصحتنا، إذ تقف الأطعمة فائقة المعالجة (UPFs) وراء مجموعة من المشكلات الصحية.

لكنني سئمت من التشكيك الدائم في اختياراتي والقلق من أنني أؤذي طفلي إذا قدمت له قطع الدجاج المقلية، لذلك أعطيت قائمة مشترياتي لمتخصصة تغذية لتحليلها.

يعتمد الأمر على من تسأل أو مصدر المعلومة، فهناك قاعدة عامة بسيطة تقول إن المنتج يُعد فائق المعالجة إذا كان يحتوي على أكثر من خمسة مكونات، من بينها مكون واحد على الأقل لا يوجد عادة في مطبخك، مثل المستحلبات والإضافات والنكهات الصناعية.

وتتزايد الأدلة في الفترة الأخيرة على أن الأطعمة فائقة المعالجة مرتبطة بالسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات التمثيل الغذائي مثل السكري، فضلاً عن مشكلات الصحة النفسية وحتى الوفاة المبكرة.

لكنّ العلماء والأطباء والمتخصصين في مجال التغذية لا يتفقون على السبب، فهل يعود الأمر فقط إلى احتوائها على نسب مرتفعة من الدهون والسكر والملح والسعرات الحرارية؟ أم أن عملية المعالجة الصناعية نفسها تلعب دوراً أيضاً؟

تشير دراسات إلى أن أكثر من نصف السعرات الحرارية التي نستهلكها تأتي من الأطعمة فائقة المعالجة.

قال لي كريس فان توليكن، الذي ألّف كتباً وأنتج أفلاماً وثائقية حول أضرار هذه الأطعمة، إن هذه الأضرار "يكاد يكون من المستحيل تفاديها"، مؤكداً أن النظام الغذائي لأسرته هو أيضاً يحتوي على بعضها.