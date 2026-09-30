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  • ضبط 4 اعتداءات جديدة على المياه في الموقر لتعبئة صهاريج مخالفة

ضبط 4 اعتداءات جديدة على المياه في الموقر لتعبئة صهاريج مخالفة

  • 30 أيلول 2026
  • 14:22
ضبط 4 اعتداءات جديدة على المياه في الموقر لتعبئة صهاريج مخالفة

خبرني - نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية وشركة مياه الاردن مياهنا بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام - مركز امن بادية الموقر حملة في مناطق جنوب العاصمة عمان -الموقر منطقة الشومرية اليوم الأربعاء 30 أيلول 2026 ، اسفرت عن ضبط 4 اعتداءات اعتداءات على خط ناقل 300 ، منها 3 اعتداءات قطر 1 أنش واعتداء قطر 2 أنش تقوم بسحب المياه لتعبئة صهاريج مخالفة حيث تم فصلها واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة.

واكدت الوزارة / سلطة المياه انها ستواصل واجبها تجاه الاخوة المواطنين وصون حقوقهم المائية وفق احكام القانون واثنى المصدر على تعاون المواطنين ومساندة وزارة الدخلية ومديرية الامن العام والمجلس القضائي للحملة التي تنفذها لحماية مصادر المياه.

 

ضبط 4 اعتداءات جديدة على المياه في الموقر لتعبئة صهاريج مخالفة
ضبط 4 اعتداءات جديدة على المياه في الموقر لتعبئة صهاريج مخالفة
ضبط 4 اعتداءات جديدة على المياه في الموقر لتعبئة صهاريج مخالفة
ضبط 4 اعتداءات جديدة على المياه في الموقر لتعبئة صهاريج مخالفة
ضبط 4 اعتداءات جديدة على المياه في الموقر لتعبئة صهاريج مخالفة
ضبط 4 اعتداءات جديدة على المياه في الموقر لتعبئة صهاريج مخالفة

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