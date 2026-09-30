الأردن .. سرقة 50 رأس غنم تنتهي بـ3 سنوات أشغال مؤقتة

خبرني - قضت محكمة بداية جزاء السلط بتجريم شاب يبلغ 21 عامًا بجناية السرقة بالاشتراك، والحكم عليه بالأشغال المؤقتة 3 سنوات والرسوم، بعد ثبوت مشاركته في سرقة 50 رأسًا من الأغنام من مزرعة، وضبط 24 رأسًا منها لاحقًا مع شخصين كانا يعرضانها في السوق للبيع بـ«سعر محروق».

وبحسب قرار المحكمة، اتفق الشاب مع شخصين آخرين على سرقة الأغنام، حيث توجه برفقة أحدهما إلى المزرعة بعد منتصف الليل، وقاما بقص الشيك الخارجي وشيك حظيرة الأغنام بواسطة قطاعة أسلاك، قبل الاستيلاء على الأغنام واستدعاء شخص آخر لنقلها وبيعها.

وبعد تنفيذ السرقة، ضُبط الشخصان اللذان كانا يعرضان الأغنام للبيع بسعر منخفض لا يتناسب مع سعر السوق، وعُثر بحوزتهما على 24 رأسًا داخل مركبة، إضافة إلى قناع أسود، فيما استمرت التحقيقات إلى أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، الذي أقر في إفادته أمام المركز الأمني بمشاركته مع أشخاص آخرين في سرقة الأغنام من المزرعة.

وقررت المحكمة تجريم المتهم والحكم عليه بالأشغال المؤقتة 3 سنوات، مع احتساب مدة توقيفه.