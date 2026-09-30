الأردن .. اتهمته بالاعتداء ثم تراجعت أمام النيابة العامة .. والقضاء يقول كلمته

خبرني - قضت محكمة بداية جزاء عمان بإدانة سيدة بجناية الافتراء والحكم عليها بالأشغال المؤقتة 8 أشهر والرسوم، بعد أن تقدمت بشكوى اتهمت فيها رجلا بممارسة الجنس معها دون إرادتها أثناء فقدانها الوعي إثر تناول المشروبات الكحولية، قبل أن تعود خلال التحقيق وتؤكد أن العلاقة تمت برضاها وإرادتها الحرة.

وبحسب قرار المحكمة، كانت السيدة برفقة شقيقتها والرجل، وتناولوا المشروبات الكحولية، قبل أن تغادر مع الرجل بعد إيصال شقيقتها إلى منزلها. وفي اليوم التالي، تقدمت بشكوى قالت فيها إنها فقدت الوعي، وإنها عند استيقاظها وجدتها نفسها في كراج منزل الرجل وهي عارية من ملابسها السفلية، واتهمته بمواقعتها وهتك عرضها مستغلا حالة فقدانها الوعي.

وبناء على الشكوى، جرى التحقيق مع الرجل عن جناية مواقعة أنثى غير زوجة لا تستطيع المقاومة وجناية هتك عرض أنثى لا تستطيع المقاومة، إلا أن المتهمة عادت وأقرت أمام النيابة العامة بأن العلاقة تمت برضاها، ما أدى إلى منع محاكمته عن التهم المسندة إليه.

واعتبرت المحكمة أن شكوى السيدة تضمنت إسناد جناية إلى شخص مع علمها ببراءته منها، لتتوافر بذلك أركان جناية الافتراء.

وفي المقابل، أعلنت المحكمة عدم مسؤوليتها عن جنحة السكر المقرون بالشغب، لعدم ثبوت ارتباط حالة السكر بالشغب أو إزعاج الآخرين أو الإخلال بالطمأنينة العامة.

وكانت المحكمة قد حكمت عليها بداية بالأشغال المؤقتة 3 سنوات، قبل تخفيضها إلى سنة واحدة لرجوعها عن أقوالها، ثم إلى 8 أشهر بعد إسقاط الحق الشخصي واعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية.