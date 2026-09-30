فيفو إنرجي الأردن تفتتح محطة شارع مكة ضمن خطة لتوسيع حضور علامة إينجن (Engen) في المملكة

خبرني - افتتحت شركة "فيفو إنرجي" الأردن، محطة خدمة تحمل علامة "إنجن" التجارية في شارع مكة المكرمة بعمّان، وذلك ضمن خططها لتحويل محطات "توتال إنيرجيز" السابقة إلى علامة "إينجن (Engen)"، وذلك ضمن خطتها لتطوير شبكة محطاتها في المملكة والارتقاء بتجربة العملاء.

وعقب الافتتاح، زار أعضاء من الإدارة العليا لمجموعة فيفو إنرجي في الأردن وأفريقيا أربع محطات أخرى تحمل علامة "إنجن" في شارع وصفي التل "الجاردنز"، والمقابلين، وشارع عبدالله غوشة، والبيادر، واطّلعوا على مرافقها وخدماتها وجاهزيتها التشغيلية.

ويأتي افتتاح محطة شارع مكة ضمن خطة مرحلية لتوحيد هوية شبكة محطات فيفو إنرجي في المملكة تحت علامة "إينجن (Engen)". وقد استكملت الشركة حتى الآن تحويل هوية 14 محطة من أصل 135 محطة تستهدفها الخطة في أنحاء الأردن، وفق معايير المجموعة للسلامة والجودة والتشغيل.

وقال المدير العام لشركة "فيفو إنرجي الأردن"، عادل سعدالله: "يشكل افتتاح محطة شارع مكة والمحطات الأربع الأخرى نقطة انطلاق لمرحلة استثمارية وتشغيلية تسعى الشركة من خلالها إلى إحداث تطوير ملموس في شبكة محطاتها وتجربة عملائها في الأردن. ويستند هذا التوجه إلى خبرة مجموعة فيفو إنرجي الواسعة في الأسواق الأفريقية، وإلى فهم عميق لاحتياجات السوق الأردني وتطلعات العملاء."

وقال المدير العام لشركة فيفو إنرجي الأردن، عادل سعدالله، إن افتتاح محطة شارع مكة يمثل خطوة مهمة في المرحلة المقبلة من خطط الشركة الاستثمارية والتطويرية، مشيراً إلى أن تركيزها ينصب على إحداث تحسينات ملموسة في عملياتها، وتقديم خدمات عالية الجودة وموثوقة تستجيب لاحتياجات العملاء المتغيرة.

وأضاف سعدالله أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تحديث شبكة المحطات وتطوير خدماتها وفق خطة تدريجية، مع الالتزام بمعايير السلامة والجودة والكفاءة التشغيلية، والاستثمار في قدرات الكفاءات الوطنية، وتقديم خدمات أكثر تكاملاً وموثوقية للأفراد وقطاعات الأعمال، مؤكداً أن بناء حضور مستدام لعلامة "إينجن (Engen)" في المملكة سيقوم على جودة التجربة المقدمة للعميل وقوة الشراكات المحلية طويلة الأمد.

وكانت شركة "فيفو إنرجي" الأردن قد افتتحت في شهر آب الماضي أولى محطاتها الخدمية التي تحمل العلامة التجارية العالمية "إينجن (Engen)"، إيذاناً ببدء المرحلة التنفيذية من خطة تحويل وتطوير شبكة محطاتها في المملكة، وذلك عقب استكمال صفقة الاستحواذ على أعمال "توتال إنرجيز ماركتنج – الأردن".

وتدير "فيفو إنرجي" الشركة الرائدة في توزيع المشتقات النفطية عملياتها وتسوق منتجاتها في أفريقيا وجزر المحيط الهندي، إضافة إلى الأردن، حيث تضم المجموعة شبكة تضم نحو 4200 محطة خدمات في 29 سوقاً، كما تصدر زيوت التشحيم إلى عدد من الدول الأفريقية.

وتشمل خدماتها في قطاع التجزئة الوقود وزيوت التشحيم وخدمات البطاقات ومتاجر التجزئة والمطاعم وغيرها من الخدمات غير المرتبطة بالوقود، كما توفر الوقود وزيوت التشحيم والغاز البترولي المسال (LPG) والمواد الكيميائية لعملائها من قطاع الأعمال في مجموعة واسعة من القطاعات تشمل النقل البحري والطيران والإنشاءات والطاقة والنقل والزراعة والتصنيع.