(المهندسين) تدعو الهيئة العامة الاستثنائية لمناقشة تعديلات قانون النقابة في 6 تشرين ثاني

خبرني - قرر مجلس نقابة المهندسين دعوة الهيئة العامة الاستثنائية للانعقاد في السادس من تشرين ثاني المقبل بمجمع النقابات المهنية لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون النقابة والتي اوصت الهيئة المركزية للنقابة بالموافقة عليها في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد في آب الماضي.

قال نقيب المهندسين المهندس عبدالله عاصم غوشة أن التعديلات على قانون النقابة تشكل محطة مهمة في مسيرتها، لما تحمله من تطوير لبنيتها التنظيمية وتعزيز لدورها المهني وخدماتها المقدمة للمهندسين، مشدداً على أن مواكبة التشريعات لمتطلبات المرحلة ضرورة لتحديث العمل النقابي.

واضاف في تصريح صحفي، إن التعديلات جاءت لخدمة المهندسين، وتلبية احتياجاتهم، مبيناً أنها تواكب متطلبات العصر وتطور العلوم الهندسية وما رافقها من تطور متسارع.

وتهدف حزمة التعديلات إلى مواكبة التطورات التي طرأت على المهنة، وتعزيز الاستدامة المالية للنقابة وصناديقها، وتنظيم ممارسة المهنة، من أبرزها منح كل صندوق من صناديق النقابة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلتين، واستحداث الدمغة الهندسية لتعزيز ابرادات صندوق التقاعد، وإعفاء صناديق النقابة.

وفي مجال ممارسة المهنة، تتضمن التعديلات استحداث شرط اجتياز امتحان لممارسة المهنة لرفع جاهزية المهندس حديث التخرج قبل دخوله سوق العمل، وإضافة الهندسة التقنية إلى القانون ومعاملتها معاملة المهندس التطبيقي بما يتوافق مع مخرجات التعليم الأكاديمي، إلى جانب التأكد من تطابق المخططات الهندسية المتعلقة بأعمال الإعمار مع كودات البناء الوطني وتعزيز الدور الرقابي للنقابة وضبط المخالفات.

وفي إطار البحث عن فرص عمل للمهندسين، تُلزم التعديلات المؤسسات والشركات التي تمارس مهنة الهندسة أو تنفذ أعمال المقاولات الهندسية والإنتاج الصناعي، أو تحتاج مرافقها ومعداتها الهندسية إلى تشغيل أو صيانة دائمة، بتعيين أعضاء من النقابة، دون ربط ذلك برأس المال المسجل أو قيمة الأعمال.

وفيما يخص الرسوم والعضوية، تقضي التعديلات بخفض الرسم الإضافي على الرسم السنوي من نصف الرسم إلى ربعه، وإعفاء المهندسين غير المسددين من الرسوم الإضافية السابقة إذا تقدموا بطلب إعادة تفعيل عضويتهم خلال عام من تاريخ نشر التعديل، وتمديد مدة الفصل المؤقت من العضوية إلى خمس سنوات بدلاً من ثلاث، كما توسع صلاحيات مجالس الفروع في المحافظات وتفوض رئيس الفرع بتمثيل النقابة داخل محافظته.

ويذكر أن مجلس النقابة حدد الدعوة الاولى لاجتماع الهيئة العامة الاستثنائي في الثلاثين من تشرين اول، وذلك قبل اسبوع من الدعوة الثانية (الفعلية) المقررة في السادس من تشرين ثاني المقبل.