أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن نادي مانشستر سيتي أبرم "عقوداً صورية" وهمية مع عدد من الشركاء التجاريين كجزء من مخطط لإخفاء تمويل سرّي يزيد عن 830 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت الرابطة أن نادي مانشستر سيتي قد أدين بجميع التهم المتعلقة بانتهاك القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز بين موسمي 2009-10 و2017-18.

وخلصت لجنة مستقلة إلى أنه خلال تلك الفترة الزمنية، أبرم النادي "عقوداً صورية" إلى جانب "الاعتماد على اتفاقيات صورية لتضخيم إيرادات النادي بشكل مصطنع وخفض نفقاته".

ويواصل النادي نفي ارتكابه أي مخالفة، ولديه مهلة حتى الثاني من أكتوبر/تشرين الأول للاستئناف.

في الأسبوع الماضي، وردت أنباء تفيد بإدانة نادي "مانشستر سيتي" بانتهاك غالبية القواعد المالية الـ 115 التي اتُهم بمخالفتها، غير أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز نشرت يوم الثلاثاء نسخة منقحة من تقرير اللجنة المختصة.

وذكر تقرير اللجنة أن التهم "تتعلق بأكثر من 100 حالة انتهاك فردية مزعومة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز موزعة على أربع فئات رئيسية من التهم".

كما أدانت اللجنة النادي بجميع التهم الموجهة إليه باستثناء تهمة واحدة تتعلق بعدم التعاون مع تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز، وقالت "إن عدداً من الشهود المهمين التابعين للنادي أدلوا بشهادات كاذبة في جوانب جوهرية، وإن بعضهم قدّموا عن عمد شهادات غير صحيحة ومضللة".

ووُصفت الصفقات التجارية الوهمية بأنها جزء من "مخطط تمويل مُقنّع" بقيمة 830.69 مليون جنيه إسترليني.