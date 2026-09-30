جاء في بيان صادر عن النادي: "يشعر نادي مانشستر سيتي لكرة القدم بخيبة أمل ودهشة من الرأي الذي أصدرته اليوم لجنة الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأكد البيان أن "النادي بريء من الاتهامات التي وجهتها إليه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، ولديه أدلة دامغة تدعم جميع مواقفه المتعلقة بهذه القضية. وعليه، سيواصل النادي نضاله بلا هوادة، وسيتخذ إجراءات استباقية عند الضرورة، في جميع المحافل التنظيمية والقانونية المناسبة".

وأوضح أن "إجراءات الدوري الإنجليزي الممتاز لا تزال جارية، مع وجود عناصر مهمة لم تُستكمل. وسيلجأ نادي مانشستر سيتي الآن إلى سبل الاستئناف المتاحة له، استناداً إلى أن الرأي يتضمن أخطاءً جوهرية واضحة، سواء في القانون أو المبادئ أو الوقائع، وأنه غير سليم".

وأضاف البيان: "لقد احترم النادي إجراءات التقاضي اللازمة بجدية طوال ثماني سنوات، انطلاقاً من افتراض أن مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز والإدارة التنفيذية سيتصرف كلاهما بصفتهما جهة تنظيمية مستقلة ومحايدة ومنصفة، بمنأى عن أي تأثيرات حزبية".

وأشار إلى أنه "من الواضح أن النادي مقيَّد بشأن ما يمكنه التصريح به حالياً لحين اكتمال جميع الإجراءات المستقبلية".

وقد رفض الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي، فيران سوريانو، التعليق عندما تواصلت معه "بي بي سي سبورت"، لكنه أصدر لاحقاً رسالة مصوّرة موجهة إلى موظفي النادي، انتقد فيها "نظرية المؤامرة من جانب الدوري الإنجليزي الممتاز" وأصر على أن النادي "ستثبت براءته".

 

الجدول الزمني للأحداث

نوفمبر/تشرين الثاني 2018: ظهرت مزاعم لـ "فوتبول ليكس" أكبر موقع للتسريبات في تاريخ الرياضة، مع نشر مجلة "دير شبيغل" الألمانية ادعاءات بأن مانشستر سيتي انتهك قواعد اللعب المالي النظيف.

مارس/آذار 2019: أطلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقاً رسمياً بناءً على ما جاء في "دير شبيغل".

مايو/أيار 2019: انتقد النادي عملية التحقيق وأطلق عملية استئناف.

نوفمبر/تشرين الثاني 2019: محكمة التحكيم الرياضي (كاس) أعلنت عدم قبولها استئناف مانشستر سيتي.

فبراير/شباط 2020: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) حظر مشاركة مانشستر سيتي في المسابقات الأوروبية لمدة عامين وفرض غرامة مالية قدرها 30 مليون يورو.

يوليو/تموز 2020: ألغِي قرار حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية بعد استئناف قُدّم إلى محكمة التحكيم الرياضية.

يوليو/تموز 2021: خسر نادي مانشستر سيتي دعوى قضائية تتعلق بالاختصاص القضائي، ما سمح لوسائل الإعلام بنشر أخبار عن استمرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في التحقيق مع النادي (حامل اللقب آنذاك) بشأن مزاعم ارتكاب مخالفات مالية.

أبريل/نيسان 2022: نشرت مجلة "دير شبيغل" تقريراً جديداً يدعي أن الدوري الإنجليزي الممتاز كان يحقق مع النادي لمدة ثلاث سنوات، مع ذكر بعض التفاصيل.

فبراير/شباط 2023: وجّه الدوري الإنجليزي الممتاز اتهامات إلى مانشستر سيتي بارتكاب 115 مخالفة مالية.

سبتمبر/أيلول 2024: بدأت جلسة استماع لمدة عشرة أسابيع بين الدوري الإنجليزي الممتاز ومانشستر سيتي بشأن الاتهامات الـ 115 الموجهة للنادي.

فبراير/شباط 2025: صرّح بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بأن النادي يتوقع معرفة القرار "في غضون شهر واحد". وكان غوارديولا قد اختتم مسيرته التدريبية بحفل في ملعب "الاتحاد" في نهاية الموسم الماضي.

25 سبتمبر/أيلول 2026: ظهرت تقارير تفيد بالتوصل إلى حكم، حيث صرحت مصادر لبي بي سي بأن مانشستر سيتي قد أدين بارتكاب معظم المخالفات المنسوبة إليه.

29 سبتمبر/أيلول 2026: أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن نتائج التحقيق عبر لجنة مستقلة مؤكدة ثبوت إدانة النادي.

 