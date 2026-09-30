وفاة الوزير الأردني الأسبق شاهر الأسكر

خبرني - انتقل الى رحمة الله تعالى الوزير الأسبق شاهر حسين باك الأسكر ، عن عمر ناهز الـ87 عاماً.

وشغل المرحوم الأسكر منصب وزير دولة للشؤون الخارجية سابقاً، والمفوض العام لحقوق الإنسان سابقاً، كما كان أول سفير عربي في جنوب أفريقيا.

والمرحوم الأسكر والد مريم،

وشقيق كل من: مشهور، إحسان، سمير، علي، هدى، وداد، المرحومين (ممدوح د. منصور).

وسيشيع جثمانه المرحوم في مدينة تريستا – إيطاليا.

تقبل التعازي للرجال والنساء يومي الخميس والجمعة فقط في قاعة شركيسيا - الجمعية الخيرية الشركسية - المركز - الروابي - الدوار السابع - شارع عمر الطيبة (دخلة الترخيص سابقاً)

على النحو التالي :

- للنساء : من الساعة 11 صباحاً إلى 3 بعد الظهر.

- للرجال من الساعة 4 إلى 10 مساءً

📍 موقع العزاء على خرائط جوجل

https://maps.app.goo.gl/8d5fefPYXPmkb9hu7