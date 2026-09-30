*
الاربعاء: 30 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

وفاة الوزير الأردني الأسبق شاهر الأسكر

  • 30 أيلول 2026
  • 13:21
وفاة الوزير الأردني الأسبق شاهر الأسكر

خبرني -  انتقل الى رحمة الله تعالى الوزير الأسبق شاهر حسين باك الأسكر ، عن عمر ناهز الـ87 عاماً.

وشغل المرحوم الأسكر منصب وزير دولة للشؤون الخارجية سابقاً، والمفوض العام لحقوق الإنسان سابقاً، كما كان أول سفير عربي في جنوب أفريقيا.

والمرحوم الأسكر والد مريم،

وشقيق كل من: مشهور، إحسان، سمير، علي، هدى، وداد، المرحومين (ممدوح د. منصور).

وسيشيع جثمانه المرحوم في مدينة تريستا – إيطاليا.

تقبل التعازي للرجال والنساء يومي الخميس والجمعة فقط في قاعة شركيسيا - الجمعية الخيرية الشركسية - المركز - الروابي - الدوار السابع - شارع عمر الطيبة (دخلة الترخيص سابقاً)

على النحو التالي :

- للنساء : من الساعة 11 صباحاً إلى 3 بعد الظهر.

- للرجال من الساعة 4 إلى 10 مساءً

📍 موقع العزاء على خرائط جوجل

https://maps.app.goo.gl/8d5fefPYXPmkb9hu7

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

رئيس كتلة غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير يشارك الصناعي صبحي جبري أحزانه بوفاة والدته
رئيس كتلة غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير يشارك الصناعي صبحي جبري أحزانه بوفاة ...
  • 2026-09-30 12:16
مجموعة IBC تنعى الفاضلة فضة الربضي
مجموعة IBC تنعى الفاضلة فضة الربضي
  • 2026-09-29 13:06
وفيات الأردن.. الثلاثاء 2026/9/29
وفيات الأردن.. الثلاثاء 2026/9/29
  • 2026-09-29 10:50
وفاة فضة إبراهيم عيسى الربضي
وفاة فضة إبراهيم عيسى الربضي
  • 2026-09-29 08:59
وفيات الأردن.. الاثنين 28/9/2026
وفيات الأردن.. الاثنين 28/9/2026
  • 2026-09-28 08:57
جامعة البلقاء التطبيقية تنعى عبدالفتاح علي الجدوع (ابو علي)
جامعة البلقاء التطبيقية تنعى عبدالفتاح علي الجدوع (ابو علي)
  • 2026-09-28 08:34