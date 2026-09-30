شاكيرا ترفع الأسعار في مصر

خبرني - تشهد السوق السياحية المصرية تدفقا واستعدادات استثنائية من قبل المسافرين والشركات العالمية خلال الأسابيع الأخيرة.

وجاء ذلك تزامنا مع الإعلان الرسمي عن الحفل الغنائي المرتقب للنجمة العالمية شاكيرا والمقرر إقامته أمام سفح أهرامات الجيزة في 28 نوفمبر المقبل، يرافقه اهتمام متزايد بالسياحة الثقافية بالتزامن مع الافتتاح الكامل للمتحف المصري الكبير.

وكشفت تقارير عن تسجيل قفزات ملحوظة في أسعار باقات السفر والإقامة المرتبطة بموعد الحفل، لا سيما في الفنادق المحيطة بمنطقة الأهرامات والتي شهدت ارتفاعاً في أسعار الغرف بنسب بلغت نحو 50%، وسط إقبال قياسي على حجز الرحلات المتجهة إلى العاصمة القاهرة، امتدت آثاره لإنعاش أسعار البرامج السياحية في مدينتي شرم الشيخ والغردقة خلال شهر نوفمبر.

وتأتي هذه السهرة الفنية الكبرى، المقامة ضمن الجولة العالمية لشاكيرا "Las Mujeres Ya No Lloran"، لتسجل عودة تاريخية ثانية للفنانة العالمية إلى الموقع نفسه بعد حفلها الشهير في عام 2007 والذي حقق حينها حضوراً جماهيرياً غفيراً.

ومن المقرر أن تمتد فعاليات الحدث على مدار 6 ساعات متواصلة تبدأ في تمام الساعة الخامسة مساءً وحتى الحادية عشرة ليلاً، مع اعتماد تجهيزات تقنية وعروض عالمية ضخمة تلائم طبيعة الأهرامات التاريخية.

من جانبها، أوضحت الشركة المنظمة للحدث أن طرح التذاكر متاح حصرياً عبر الحجز المسبق مع حظر بيعها عند بوابات الدخول، مشددة على مجموعة من الضوابط التنظيمية والصارمة للحضور، تشمل تحديد الحد الأدنى لسن الدخول في منطقتي الوقوف والدائرة الذهبية (Golden Circle) بعمر 6 سنوات، وللقسم الخاص بـ VIP Standing عند 10 سنوات، إلى جانب منع إعادة الدخول بعد المغادرة والتصدي التام لأي سلوكيات عنيفة لضمان تأمين الفعالية بالمظهر الذي يليق بهذا الحدث العالمي.