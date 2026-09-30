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رصاصة في الرأس.. مقتل رئيس ناد بلغاري

  • 30 أيلول 2026
  • 13:16
رصاصة في الرأس مقتل رئيس ناد بلغاري

خبرني - قتل رجل الأعمال إيليان فيليبوف رئيس نادي بوتيف بلوفديف البلغاري، إثر تعرضه لإطلاق نار بالقرب من منزله في مدينة بلوفديف.
وبحسب وسائل إعلام بلغارية، أطلق مجهول النار على فيليبوف، وأصابه برصاصة في الرأس، قبل أن يلوذ بالفرار.

وتواصل الشرطة البلغارية البحث عن المشتبه به، كما تعمل على تحديد هوية الشهود الذين قد يساعدون في كشف ملابسات الجريمة.
وفرضت السلطات نقاط تفتيش عند مخارج مدينة بلوفديف، مع إخضاع السيارات المشبوهة للتفتيش، في إطار عمليات البحث عن منفذ الهجوم.

وكان فيليبوف تولى رئاسة نادي بوتيف بلوفديف في يونيو 2025، كما كان يمتلك شركتين تعملان في قطاعي الإنشاءات والنقل.

وينافس بوتيف بلوفديف في الدوري البلغاري الممتاز، ويحتل المركز التاسع في جدول الترتيب بعد مرور 10 جولات.

وتأتي الجريمة في وقت تواصل فيه السلطات التحقيق لكشف دوافع الهجوم وهوية منفذه.

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