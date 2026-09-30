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هل استبدل فينيسيوس بشبيه له؟.. نظرية مؤامرة تشعل مواقع التواصل

  • 30 أيلول 2026
  • 13:15
هل استبدل فينيسيوس بشبيه له نظرية مؤامرة تشعل مواقع التواصل

خبرني - أثارت صور حديثة للبرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد موجة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل، بعد زعم بعض المستخدمين أن اللاعب ظهر بملامح مختلفة عن المعتاد.
وسرعان ما تحولت الملاحظات حول مظهره ووشومه إلى نظرية غريبة تزعم أن فينيسيوس الحقيقي اختفى، وأن شخصا يشبهه حل مكانه.

ولم تتوقف القصة عند مواقع التواصل، إذ تناولتها وسائل إعلام إسبانية وبرازيلية، مع التأكيد على عدم وجود أي دليل يدعم هذه الادعاءات.
أما فينيسيوس، فبدا أنه قرر الرد على الشائعة بطريقته الخاصة، بعدما ظهر خلال تدريبات منتخب البرازيل كاشفا عن الوشوم الموجودة على ساقه، في إشارة إلى إحدى النقاط التي استند إليها مروجو نظرية "الشبيه".
وجاءت هذه الضجة بالتزامن مع ظهور فينيسيوس بشكل طبيعي مع منتخب البرازيل، حيث شارك أساسيا أمام أستراليا، أمس الثلاثاء، ولعب 82 دقيقة، وسجل هدفا من ركلة جزاء، ليساهم في فوز البرازيل 4-2.

كما يواصل فينيسيوس مشاركاته مع ريال مدريد، رغم بدايته المتواضعة نسبيا هذا الموسم، إذ سجل هدفا واحدا خلال 8 مشاركات حتى الآن، بينما أكد كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب "السامبا" دعمه للاعب وطالب بالصبر عليه.

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