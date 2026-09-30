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الاربعاء: 30 أيلول 2026
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نتائج قبول طلبة الدبلوم مساء اليوم

  • 30 أيلول 2026
  • 12:33
نتائج قبول طلبة الدبلوم مساء اليوم

خبرني  - قال مستشار وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية للشؤون الإعلامية  / مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب بأن   نتائج القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط في الجامعات والكليات  الأردنية الرسمية للدورة الصيفية للعام الجامعي 2026-2027، ستعلن مساء اليوم الأربعاء الموافق 30-9-2026.

وستبدأ الوحدة في تمام الساعة السادسة مساءً بإرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية تتضمن نتائج ترشيحهم، كما ستقوم الوحدة لاحقاً بإعلان النتائج التفصيلية سواءً نتائج الترشيح، أو معدلات القبول التنافسية لمختلف فئات الشهادات الثانوية على الموقع الإلكتروني للوحدة/قسم الدبلوم المتوسط على الرابط التالي:  www.admhec.gov.jo

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