إغلاق الجسر العلوي في عين الباشا لأعمال تأهيل الإنارة

خبرني - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن إغلاق الجسر العلوي في منطقة عين الباشا على طريق عمّان–جرش، ضمن مقطع يبلغ طوله نحو 2400 متر، وذلك اعتباراً من الساعة 12 منتصف ليلة الخميس على الجمعة الموافق 10/10/2026، وحتى الساعة 12 منتصف ليلة السبت على الأحد الموافق 11/10/2026، لغايات تنفيذ أعمال تأهيل شبكة الإنارة في المنطقة.

وقالت الوزارة إن الأعمال تنفذ من خلال مديرية أشغال محافظة البلقاء، وتشمل تأهيل شبكة الإنارة ابتداءً من دوار عين الباشا ولغاية دوار المركز الأمني، ضمن أحد العطاءات التي تنفذها المديرية بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات والسلامة المرورية.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم خلال فترة الإغلاق تحويل حركة السير إلى طريق الخدمات الجانبي في المنطقة لحين الانتهاء من الأعمال، داعية مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالشواخص الإرشادية والتعليمات المرورية ومسارات التحويلات، حفاظاً على السلامة العامة ولضمان تنفيذ الأعمال بالشكل الآمن والمطلوب.

وأكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان حرصها على إنجاز الأعمال وإعادة حركة السير إلى وضعها الطبيعي فور الانتهاء منها، مثمنةً تعاون المواطنين وسائقي المركبات والتزامهم بالتعليمات المرورية خلال فترة تنفيذ الأعمال.