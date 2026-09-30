مخيمات تعج بالجرذان وجروح لا تلتئم: هكذا الصيف في غزة

خبرني - في قسم الحجر الصحّي داخل مستشفى ناصر في غزّة تستلقي رسيل ابنة السنوات الستّ فوق سريرها وهي تبكي.

تعاني رسيل آلامًا متواصلة.

ساقها اليمنى مكسورة في أكثر من مكان، وجراحها ملتهبة في كل من ساقَيها وفي يدِهها، بينما تستقر شظيّة في دماغها.

تحتاج إلى جراحة عاجلة لرَقع الجلد وختم جروحها.

لكن، قبل أن يتمّ لها ذلك يجب أن تتماثل جراحُها إلى الشفاء، ولكنّها لا تستجيب للمضادّات الحيوية المتاحة داخل قطاع غزّة.

وهذا يعني أن الخيار الوحيد أمام الأطباء هو فتح الجراح باستمرار لتنظيفها. وهم ما قاموا به أكثر من عشرين مرّة حتى الآن.

بجانب سريرها ينحني والد رسيل، محمود البلعاوي، لتقبيلها.

يبادرها بالقول: "لا تبكي"، وقد اغرورقت عيناه بالدمع.

كانت رسيل تغط في النوم مع أسرتها في مخيَّم المواصي للنازحين الفلسطينيين بالقرب من خان يونس عندما قصفت خيمتَها هليكوبتر إسرائيليّة في الثلاثين من يوليو/تمّوز بحسب شهود عِيان.

رتيل البالغة من العمر تسع سنوات وابنة عمّها البالغة عشرين سنة قُتِلتا في الغارة. أمّا والدة رسيل وشقيقها فأصيبا بجروح. يقول الجيش الإسرائيلي إنه لا يملك معلومات بشأن هجوم على المكان وفي توقيت تعرُّض أسرة رسيل للهجوم.

مضى على وجود رسيل في المستشفى شهران، ولكن جراحها تعاني من بكتيريا مقاوِمة لعقاقير متعدّدة، وفق ما يقوله الدكتور عَوني الجعفراوي، وهو طبيب في منظمة أطباء بلا حدود الخيريّة، الذي يعالجها.

مقاومة مضادّات الميكروبات تظهر عندما تتغيّر البكتيريا والفايروسات والفطريّات والطفيليّات باستمرار مع الوقت ولا تعود تستجيب للمضادّات الحيويّة المصمّمة للقضاء على جميعها.

تعتبر هذه الظاهرة في طليعة المخاطر التي تهدّد الشعوب على مستوى العالم وفقًا لمنظمة الصحة العالميّة.

الالتهابات المقاومة للمضادّات الحيويّة غالبًا ما يكون علاجها صعبًا ومُكلِفًا ويمكن أن يؤدّي إلى أمراض خطيرة والتقيُّح وحتى الموت.

"يجب أن تبقى الفتاة في المستشفى مدّةً أطول، وبالتالي ستكون عرضةً لالتقاط عدوى الالتهابات التي تؤخّر رحلة الشفاء"، كما يقول الدكتور الجعفراوي.

ولكن إصابات رسيل ليست الوحيدة التي تأبى الاستجابة للمضادّات الحيويّة.

يقول الدكتور الجعفراوي إنه يلاحظ ارتفاعًا في نِسَب حالات الالتهاب المقاوِمة للمضادّات الحيويّة في مستشفيات غزّة.

ويضيف "مع وجود حالات عديدة نحاول عزلهم وحجرَهم صحيًّا لأن البكتيريا التي يحملون قد تؤثّر في المنشأة لأجلٍ طويل، وهي تتطلّب إجراءات خاصّة".

ما يراه الدكتور الجعفراوي في المستشفيات تؤكّده دراسة جديدة اطّلعت عليها بي بي سي، وتفيد بتفشّي حالات البكتيريا المقاوِمة للمضادّات الحيويّة الأساسيّة في غزّة.

يقول الباحثون إن الدراسة التي أجريت على مدى عشر سنوات، بين عامَي 2015 و 2025، والتي استندت إلى أكثر من ثمانين ألف عيّنة بكتيريّة جُمِعت من أحد عشر مستشفى، هي الدراسة الأوسع لهذه الظاهرة تُجرى في غزّة.

الدراسةُ التي أجراها باحثون غزّيّون والمدعومة من مجموعة واسعة من الباحثين الآخرين في "مبادرة فلِمينغ" و"الكليّة الملكيّة" في لندن، و"الجامعة الأميركيّة" في بيروت، لم تتمّ مراجعتُها بعد مِن قبل أقرانٍ في الاختصاص، لذا فإن نتائجَها تبقى اوّليّة.

يقول واضعو الدراسة إن الوضع في غزّة يوفّر الظروف المثاليّة لانتقال العدوى.

"خلال النزاعات يكثر الدمار في منشآت المياه والصرف الصحّي، وكلّها حاجات مهمّة للسكّان لتجنُّب الإصابات ونقل تلك البكتيريا المقاوِمة"، كما تقول الدكتورة عُلا عبّارة من مبادرة فلمينغ في الكليّة الملكيّة، لندن.

"تأثير ذلك على المرضى بالغ. على سبيل المثال، المرضى ذوو الإصابات التي يمكن علاجها يمكن أن تتردّى حال إصاباتهم لتصبح غير قابلة للعلاج. وفي حالات خطِرة يمكن أن تؤدي إلى تقيّح وحتى الوفاة".

بالنسبة إلى الجرحى في غزّة، قد ينتج عن ذلك المزيد من حلات البتر عندما يصل انتشار الالتهابات إلى العظام.

"على مدى السنوات القادمة سوف نرى أعداد حالات البتر تزداد يوميًّا، حتى بعد أن تتوقف الحرب"، يقول الدكتور الجعفراوي، ويضيف أنه ما زال يرى جرحى مصابين بهجمات إسرائيلية أسبوعيًّا بالرَّغم من اتفاقٍ لوقف إطلاق النار سعت إليه الولايات المتحدة وأقِرّ في أكتوبر/تشرين أوّل من العام الفائت مِن قبل كل من إسرائيلي وحركة حماس.

تقول وزارة الصحة في غزّة التي تعتبر الأمم المتحدة أرقامَها موثوقة إن 1421 فلسطينيًّا قتلوا منذ بدء الهدنة في أكتوبر/تشرين أوّل 2025

يشكّك الجيش الإسرائيلي في الأرقام التي تُصدِرها وزارة الصحة. ويقول للبي بي سي إنه "يأسف لأي أذى لحق بمدنيين، وهو يسعى للتقليل منه إلى أقصى حدود ممكنة".

واندلعت حرب غزة إثر الهجوم الذي قادته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسفر عن مقتل نحو 1,200 شخص واحتجاز 251 شخصاً كرهائن. ومنذ اندلاع الحرب، قُتل أكثر من 74 ألف فلسطيني في قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة.

أحد العناصر المساهمة الرئيسيّة في انتشار عدوى الالتهابات هو قدرة الحصول غير المنتظم على المياه النظيفة واختلال شبكة الصرف الصحّي.

وفقًا للأمم المتحدة دمّرت إسرائيل أو ألحقت الضرر بما يقارب تسعين في المئة من البنية التحتيّة لتوزيع المياه وشبكة الصرف الصحي في غزّة، بما في ذلك منشآت التحلية والمواسير وأنظمة الصرف الصحّي.

ويفيد تقرير للأمم المتحدة صدر في يوليو/تمّوز بأن أكثر من ثمانين في المئة من الأسَر في غزّة لا يحصلون على المياه بشكل منتظم، وأن ما يدنو من سبعين في المئة من الأسر الغزّية غير قادرة على الحصول على الحد الأدنى من كميات المياه، وهو ستة ليترات للشخص الواحد في اليوم للشرب والطهي، وذلك بحسب ما توصي به الأمم المتحدة.

ولكن المنسّقيّة الإسرائيليّة لأنشطة الحكومة فوق أراضيها، والتي تُشرِف على حدود قطاع غزّة تشكّك في ذلك وتقول لبي بي سي إن كمية المياه التي تزوَّد بها غزّة تفوق عتبة المساعدات الإنسانيّة التي حدّدتها الأمم المتحدة.

بعض صنابير المياه صامدة، ولكن غالبيّة الغزيّين يعتمدون على مواقع توزيع للحصول على المياه التي يُنقَل بعضها بواسطة صهاريج.

سالم أبو نهلة، اثنان وأربعون عامًا، واحد من بين أولئك الذين يعانون في الحصول على ما يكفي حاجته من المياه يوميًّا.

كان يملك متجرًا كبيرًا وملحمة، ولكن منزله دُمّر في القصف. نزح مع زوجته وأولاده الثلاثة ست مرّات إلى الآن، وهو يقيم حاليًّا في مخيّم المواصي.

يتوجّب على سالم أن يمشي مسافة كيلومتر لجلب المياه، وهي مسألة يجدها صعبة منذ الإصابة التي تعرض لها في ظهره في حادث تعرض له مع شاحنة مساعدات إنسانية.

أصيب بعُطبٍ في ظهره بسبب حادث شاحنة مساعدات إنسانيّة.

يقول (سالم) إنه يشاهد المشاحنات والتدافع بالأيدي عند مواقع توزيع المياه، حيث يصطف الناس وينتظرون وصول صهريج الماء.

تصادف أحيانًا أن الصهريج لا يأتي.

في المخيّم، يقوم بسكب الماء في وعاء لزوجته حتى تغسل أطباق الطعام.

ينهرها: "هذا يكفي. ليس لدينا ما يكفي من الماء. قد لا نحصل على أية كميّة اليوم، وربّما توجّب علينا حمل الماء مجدّدًا".

إضافة إلى الأضرار التي لحقت بأنظمة الصرف الصحي ونقص المياه العذبة، يكاد جمع القمامة يكون شبهَ متوقف.

وبنتيجة ذلك تتكوّم القمامة والفضلات البشريّة ومستنقعات المياه الملوّثة بالقرب من مدن الخيام المكتظة التي يقطنها الغزيّون النازحون من منازلهم.

تحوّلت تلك الخيام إلى أماكن موبوءة بالقوارض.

أحيانًا يمكن مشاهدة أعداد هائلة من تلك الحيوانات تتراكض بين الخيام أو حتى داخلها حيث الناس يعيشون.

في استقصاءٍ أجرته مجموعة إدارة المواقع التي تشرف على عدد من المخيّمات في غزّة، صدر في شهر أبريل/نيسان، واطّلعت عليه وكالات الأمم المتحدة، وردَ أنه يمكن مشاهدة القوارض تجول في واحد وثمانين في المئة من المواقع حيث تعيش العائلات النازحة، وهي تؤثّر في حياة حوالي مليون وأربعمئة وخمسين ألف شخص.

حالات عديدة وُثّقت أقدمت فيها القوارض على قضم أشخاص أثناء نومهم.

يمكن لتلك القِضَمات أن تتسبّب بالتهابات وإصابات خطيرة.

أُخضِع باسل الدحنون لعملية بتر ساقه اليمنى دون الركبة عَقِب مهاجمته ليلاً من قِبل عرس خلال نومه.

استيقظت ابنتُه رنا ذاتُ الأربعة عشر ربيعًا لتجد الدماء تصبغ الأردية والبُسْط التي كانوا مستلقين عليها فيما كان والدها مصابًا إصابة بالغة.

نقلت والدَها إلى المستشفى، ولكن بسبب النقص الفادح في المستلزمات الطبيّة لم يستطيعوا إسعافه أو حتى تضميد جرحه. أبلغت وكالات إنسانية وكوادر طبية في مختلف أنحاء غزة بي بي سي بوجود نقص كبير في الأدوية والمعدات الأساسية.

انتهى الأمر إلى بتر ساق باسل من قبل الأطباء إلى ما دون الركبة. تأمل رنا أن يتمكّن والدُها وهو تجاوز الستين من متابعة حياته رغم المشكلات الصحية الأخرى التي يعانيها.

وتقول: "آمل أن يتعافى، إن شاء الله".

وتقول هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية "كوغات" إنها تسمح بدخول الأدوية إلى قطاع غزة دون قيود، بما في ذلك المضادات الحيوية.