محافظة يعمم على الجامعات إجراءات قبول طلبة المدعوين لخدمة العلم

خبرني - عمم وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة، الثلاثاء، على جميع مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة، إجراءات قبول وتسجيل طلبة خريجي شهادة الثانوية العامة في الدورة الصيفية 2026-2027، الذين تمت دعوتهم لأداء خدمة العلم اعتبارا من 1 تشرين الأول 2026.

وأكد محافظة ضرورة التزام مؤسسات التعليم العالي بتعليمات احتساب المحاضرات والبرامج التدريبية لطلبة مؤسسات التعليم العالي ضمن خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، الصادرة بموجب المادة 14 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986 وتعديلاته.

وأوضح التعميم أن الطلبة المدعوين لخدمة العلم، وبعد التحقق من دعوتهم من خلال الرسالة النصية المرسلة إلى هواتفهم أو بأي وسيلة أخرى، يحق لهم الاستفادة من التعليمات المعتمدة.

وبحسب التعميم، يتعين على قريب من الدرجة الأولى مراجعة الجامعة أو الكلية لاستكمال إجراءات التسجيل في الجامعات الرسمية، سواء في البرنامج العادي في حال ترشيح الطالب من وحدة تنسيق القبول الموحد، أو البرنامج الموازي في حال ترشيحه من الجامعة، إضافة إلى التسجيل في الجامعات والكليات الجامعية الخاصة.

وتستوفي الجامعة أو الكلية رسوم التسجيل التي تدفع لمرة واحدة عند قبول الطالب، من دون استيفاء أي رسوم أخرى أو تسجيل ساعات معتمدة خلال فترة الخدمة.

وبعد إنهاء الطالب فترة الخدمة، يسلم وحدة القبول والتسجيل صورة عن شهادة إتمام خدمة العلم الصادرة عن دائرة التعبئة والجيش الشعبي/القوات المسلحة بصيغة "لمن يهمه الأمر"، على أن تعادل للطالب 12 ساعة معتمدة، مهما كانت المواد التي درسها سابقا.

وتطبق هذه الترتيبات على جميع الطلبة الملتحقين بداية الفصل الأول 2026-2027، في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم.