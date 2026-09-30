فاطمة الزهراء المنصوري: ماذا نعرف عن أول امرأة تترأس الحكومة بالمغرب؟

خبرني - عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، الثلاثاء، فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المغرب، بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الانتخابات التشريعية.

وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، استقبل الملك محمد السادس، المنصوري في القصر الملكي بالرباط وعينها رئيسة للحكومة بمقتضى الفصل 47 من الدستور، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت المنصوري، في تصريح للصحافة نقلته وسائل إعلامية عقب تعيينها، إنها ستبدأ مشاورات داخل حزب الأصالة والمعاصرة ثم مع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح تشكيلة الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تحمل انتظارات كبيرة، ولا سيما لدى الشباب.

وجاء تعيين المنصوري بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر/أيلول.

ووفق النتائج النهائية التي نشرتها البوابة الرسمية للمملكة المغربية نقلاً عن وزارة الداخلية، حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 97 مقعداً، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ 66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ 65 مقعداً، وحزب العدالة والتنمية بـ 54 مقعداً.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أعلن النتائج المؤقتة بعد انتهاء عمليات الفرز، قبل أن تؤكد النتائج النهائية تطابقها مع الأرقام المعلنة سابقاً.

ووفق نبذة نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء عقب تعيينها، ولدت فاطمة الزهراء المنصوري في الثالث من يناير/كانون الثاني 1976 بمدينة مراكش.

وتقول الوكالة إنها حصلت على إجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس في الرباط، ودبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه في فرنسا، إضافة إلى شهادة في القانون الأنغلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية.

وتعمل المنصوري محامية في هيئة المحامين بمراكش منذ مارس/آذار 2005.

وبدأت المنصوري مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين عام 2007، ثم كانت من الأعضاء المؤسسين لحزب الأصالة والمعاصرة عند تأسيسه عام 2008.

وتولت رئاسة المجلس الجماعي لمراكش بين عامي 2009 و2015، قبل أن تعود إلى رئاسة المجلس بعد انتخابات عام 2021، وهي ولاية تمتد حتى عام 2027.

كما انتُخبت نائبة في مجلس النواب بين عامي 2011 و2016، ثم أعيد انتخابها للفترة بين عامي 2016 و2021، وفق الوكالة المغربية الرسمية.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن المنصوري تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة خلال الفترة من 2015 إلى 2024.

ومنذ عام 2024، تتولى منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وهو المنصب الحزبي الذي كانت تشغله عند تعيينها رئيسة للحكومة.

ويعني ذلك أن الوصف الأدق لمنصبها الحزبي ليس أنها الأمينة العامة للحزب منفردة، وإنما منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة.

خمس سنوات في الحكومة

وشغلت المنصوري منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة خلال الفترة من 2021 إلى 2026.

كما كانت البوابة الرسمية للمملكة المغربية تدرجها ضمن أعضاء الحكومة بصفتها وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وخلال توليها الوزارة، أشرفت على ملفات من بينها الإسكان والتعمير والتنمية المجالية.

وكان ملف إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز من بين الملفات التي تعاملت معها الوزارة خلال فترة تولي المنصوري حقيبتها.

كما أشرفت الوزارة على برامج مرتبطة بتنمية المراكز القروية، وقالت المنصوري أمام مجلس النواب في يناير/كانون الثاني 2025 إن المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة تشمل 24 مركزاً.

وفي أغسطس/آب 2026، أعلنت الوزارة إطلاق قافلة للتعمير والإسكان تستهدف المغاربة المقيمين في الخارج، وتهدف إلى تقريب خدمات الاستقبال والإرشاد والمواكبة المتعلقة بالإسكان والاستثمار.

أول امرأة تترأس الحكومة المغربية

وتقول وكالة المغرب العربي للأنباء إن تعيين المنصوري يمثل المرة الأولى في تاريخ المملكة التي تتولى فيها امرأة رئاسة الحكومة.

وقالت المنصوري عقب تعيينها إن هذه اللحظة تمثل، بحسب تعبيرها، حدثاً تاريخياً ومصدر فخر لها ولنساء المغرب.

وبذلك تنتقل المنصوري إلى رئاسة الحكومة بعد مسار جمع بين المحاماة والعمل الحزبي ورئاسة مجلس مراكش والبرلمان وتولي حقيبة وزارية، قبل أن يقود تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الانتخابات إلى تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة.